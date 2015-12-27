‘Seyyar’ Bilgisayarcı!
Teknolojinin günden güne geliştiği günümüzde, LC ekran monitör çıkınca, eski bilgisayar monitörleri seyyar arabalarda satılmaya başladı.
Bilgisayarların yaygınlaştığı günümüzde, eski monitörleri ucuz fiyatla satan seyyar Remzi Ayhan, “LC monitörler yaygınlaşınca vatandaş eski monitörleri satıyor. Ben de aldığım fiyat üzerine birkaç TL ekleyerek satıyorum. Emekliyim, hem günüm geçiyor hem de aile bütçeme katkısı oluyor” dedi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."