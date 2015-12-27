‘Seyyar’ Bilgisayarcı!

Teknolojinin günden güne geliştiği günümüzde, LC ekran monitör çıkınca, eski bilgisayar monitörleri seyyar arabalarda satılmaya başladı.

Bilgisayarların yaygınlaştığı günümüzde, eski monitörleri ucuz fiyatla satan seyyar Remzi Ayhan, “LC monitörler yaygınlaşınca vatandaş eski monitörleri satıyor. Ben de aldığım fiyat üzerine birkaç TL ekleyerek satıyorum. Emekliyim, hem günüm geçiyor hem de aile bütçeme katkısı oluyor” dedi.