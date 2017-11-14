“Sıkıntılar Çözülecek”

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’un sportif direktörü Aziz Yiğit, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Sıkıntıları büyük oranda çözdük. Perşembe gününe kadar sıkıntıları ortadan kaldırıp, lige odaklanacağız” dedi.

Sezona sıkıntılı başlayan İnönü Üniversitesispor’da gözler Perşembe gününe çevrildi. Grup’ta 8.haftada konuk olduğu Grup Merkez Hasar Hankendispor’a 1-0 mağlup olan İnönü Üniversitesispor’da sorunların çözümü için yoğun bir mesai harcanıyor.

Kulübün sportif direktörü Aziz Yiğit, takımdaki sıkıntıların yüzde 90’ının çözüldüğünü kaydederek, “Takımda üniversite öğrenimi gören bazı sporcularımıza vize dönemleri olduğu için iki günlük bir izin verdik. Ligin 9.haftasında sahamızda 1920 Maraşspor ile oynayacağımız karşılaşmanın hazırlıklarına start verdik. Kulüp olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Perşembe gününe kadar bu sıkıntıları çözeceğiz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi