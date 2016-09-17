Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gece yarısı çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü, bir kadın ise ağır yaralandı

Olay, Cumartesi’ni Pazar’a bağlayan gece yarısı saat 00.05 sularında Sarıcıoğlu Mahallesi Taştepe Caddesi ile Saruhan Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre; mahallede ikinci el ev eşyası satan işyerinin sahipleri ile bu işyerinin karşısında bulunan bayan kuaförünü işletenler arasında akşam saatlerinde kavga çıktı. İlk olay yatıştırılırken, gece yarısı taraflar yeniden kavga ettiler. Silahların kullanıldığı bu kavgada açılan ateş sonucu, ikinci el ev eşyası satışı yapılan işyeri sahibinin oğlu olan ve askerden izinli geldiği belirtilen 21 yaşındaki Furkan Kahraman başına isabet eden kurşunla vuruldu. Açılan karşı ateş sonucu kuaför dükkanının sahiplerinden olan ve dükkanın üstündeki dairelerinin balkonunda bulunan Almina Dilara D. de yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslar ile Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Furkan Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Almina Dilara D. ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevkedildi.

Silahlı kavganın vatandaşlarca ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi. Olay yerinde, kullanılan tabancalara ait boş kovanlar bulundu.

Olay yerinden kaçan ve olaya karıştığı öne sürülen kişi ya da kişilerin içerisinde bulunduğu bildirilen Antalya plakalı bir araç ise polis ekiplerince aranmaya başladı. Bu aracın, 00.30 sıralarında il merkezinden çıktığı ve Sivas karayolunda görüldüğü ihbar edildi, ancak bulunamadı. Kavgada ikinci el ev eşyası satışı yapılan işyerinin camlarının ise kırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com