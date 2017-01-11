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Malatya Haber -

Sinan EYMS’ye Veda Etti

Sinan EYMS’ye Veda Etti
  • 11.01.2017
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TFF 1. Lig Evkur Yeni Malatyaspor ile devre arasında yollarını ayıran forvet oyuncusu Sinan Özkan, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un ligin ilk yarısında formasını terleten ve özellikle Elazığspor deplasmanında 90+4’ncü dakikada attığı golle önemli bir 3 puanı takımına kazandıran Özkan, “Yeni Malatyaspor kulübümden ayrılmış bulunuyorum. Takıma ve takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Allah herkesten razı olsun, hakkınızı helal edin” dedi.

Sinan Özkan, TFF 1. Lig’de 16 haftalık ilk yarıda 15 maçta 421 dakika görev aldı. Özkan, 2 gol kaydetti, 3 sarı kart gördü.

Yeni Malatya Gazetesi

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