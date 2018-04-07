“Siyasette Kadın Temsil Oranı Artıyor”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanlığında kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Çalık, “AK Parti ile kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolleri artmış vaziyette. 1934’teki kadınların seçme seçilme hakkı alındığı andan itibaren yüzde 4,1’lik Meclisteki temsil hakkı, bugün yüzde 14,5 çıkmış vaziyette. TBMM’de kadın temsili gibi belediye meclislerinde, belediye başkanlıklarında, il genel meclislerinde de kadın temsil oranı her geçen gün artmaya devam ediyor. AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan, kadınlarımızı sadece siyasette perdenin arkasında değil, en ön safta hem yer verdi, birlikte mücadele etti hem de karar mekanizmalarında yer almalarını sağladı.” İfadelerini kaydetti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, “Bizzat hemcinsleriniz tarafından ayrıma tabi tutulan bir dönemden bugün herkesin eşit ve özgürce gerek kamuda, gerekse özelde çalışabildiği, kamunun her bölümünde, biriminde rahatlıkla görev yapılabilen bir konuma geldik. Esasında bu kadın mücadelesi açısından dünyada da bir devrim. Şu veya bu şart öngörülmeden herkesin bulunduğu ortamda inancını yaşayabildiği ve görevini layıkıyla yapabildiği bir dönemi sizlerin desteği, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah’a hamdolsun bu kadrolar gerçekleştirdi. Muhalefetin, ‘Kadına önem veriyoruz’ diye söz söylemeye kalktığı ortamda, bugün gelinen noktada, anayasada kadına pozitif ayrımcılığı getirdik. Allah’a hamdolsun. Bugün o sözde kadın derneklerinin tamamının lafla yapmaya çalıştığı icraatların daha büyüğünü, kendi medeniyetimize, Türk örf ve kültürüne yakışır şekilde hayata AK Parti geçirdi. Dolayısıyla sizlerin anlatacağı çok şey var. Sizlerin herkese ama herkese söyleyeceğiniz çok söz var. Düne göre bugün çok daha güçlüyüz.” diye konuştu.

Tüfenkci ve Çalık, AKP Kadın Kollarının yeni dönem yönetimini tebrik etti.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com