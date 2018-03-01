‘Skor 19-0 Olunca Hakem Maçı Erken Bitirdi’

2.Amatör Büyükler Ligi’nde oynanan bir maçta 19 gol atılınca hakemin maçı erken bitirdiği öne sürüldü

AJANS HABERİNDEKİ İDDİA..

İhlas Haber Ajansı’nın söz konusu iddiayı içeren haber metni şöyle:

“Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nin 1. haftasında oynanan Malatya İdmanyurdu – Erkenek Hürriyetspor müsabakası, sahalarda ender görülen olaylardan birine sahne oldu.

Ev sahibi Malatya İdmanyurdu takımı maçın 55. dakikasında rakibi karşısında 19-0 öne geçince, hakem farkın daha fazla açılmaması için karşılaşmayı 60. dakikada bitirdi.

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde Malatya İdmanyurdu ile Erkenek Hürriyetspor arasındaki maç, skorun 19-0 gelmesiyle 60. dakikadan itibaren hakem kararıyla bitirildi. Daha önce örneği pek görülmemiş olay Malatya 2. Amatör müsabakasında yaşandı.

Ev sahibi takım müsabakanın 55 dakikalık bölümüne 19 gol sığdırırken, ortaya çıkan bu skor rakip Erkenek Hürriyet takımının teknik heyeti ve futbolcularını çok üzdü. Bu durumu gören maçın hakemi Murat Gezer iki takım futbolcularının da onayını alarak, müsabakayı 30 dakika erken bitirdi.

Ortaya çıkan 19 farklık galibiyet ise Malatya amatör liglerinde en fazla golün atıldığı müsabakalar arasına adını yazdırdı.”

KURAL HATASI İDDİASI..

Bu arada, maçın 90 dakikalık süre tamamlanmadan bitirilmiş olması halinde bunun kural hatası olduğu ifade edilirken, maçın Murat Gezer, Abdullah Tataroğlu, Beşir Erdoğan’dan oluşan hakem triosu hakkında da ceza kararı çıkabileceği öne sürülüyor.

iha- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi