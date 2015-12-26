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Malatya Haber -

SMMMO’da Altaş Aday..

SMMMO’da Altaş Aday..
  • 26.12.2015
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Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Mustafa Bahadır Altaş, Malatya SMMMO’da hafta sonu yapılacak seçimde başkanlığa tekrar aday olduğunu bildirdi. Oda genel kurulu 27 Mayıs’ta başlayacak ve 28 Mayıs günü de seçimler yapılacak.

Oda binasında düzenlenen basın toplantısında, 28 Mayıs Pazar günü oda binasında yapılacak olan seçimde tekrar aday olduğunu açıklayan SMMMO Başkanı Mustafa Bahadır Altaş, “Bilim ve teknolojinin ön planda olduğu çağımızda tüm kesimlerce günümüzün ve geleceğin mesleği olarak görülen mesleğimizi ilimizde ve ülkemizde bulunduğu noktadan ileri götürme adına bu mesleğe değer ve gönül veren üyelerimizle birlikte 27-28 Mayıs’da yapılacak odamız seçimlerine bir ekip olarak katılıp mesleğimize hizmete devam etme kararı aldık. Yapılacak olan seçimlerin odamıza, mesleğimize, meslek camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

SMMMO’nun kongresinde, 346 üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Eski başkanlardan Servet Deniz de daha önce adaylığını açıklamıştı.

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