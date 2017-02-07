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Malatya Haber -

“Sonuna Kadar Kovalayacağız”

“Sonuna Kadar Kovalayacağız”
  • 08.02.2017
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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un teknik direktörü İsmail Tekin, şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, haftayı Elazığ DSİ Spor galibiyetiyle tamamladıklarını anımsatarak, “Çok farklı olması gerekirken, kaçan goller oldu. Maçın ilk yarısında karşı karşıya pozisyonlarımız vardı. 1-0 öndeyken, son dakikalarda da ikinci golü attık. O arada da sıkıntı yaşadık” dedi.

Tekin, İnönü Üniversitesispor maçı sonrası takım üzerinde kalan moral bozukluğunun ardından Elazığ DSİ Spor karşısında alınan 2-0’lık galibiyetle kendilerine geldiklerini ifade etti.

Ligde kalan haftalarla ilgili de değerlendirmede bulunan Tekin, “Ligin ilk yarısında da aynı şekilde 4 puan gerideydik. 7-8’inci haftada lider olduk. Tabi bunu sonuna kadar kovalayacağız. Bana göre, en şanslı takımlardan biriyiz” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi

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