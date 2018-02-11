“Sosyal Politikaları Vatandaş Belirleyecek”

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Öznur Çalık, sosyal politikalarda milletin istediğinin yapıldığını belirterek, “Biz 2019’da giderken sosyal politika vizyonumuzu, mevcut durumumuzu ve milletimizin taleplerini alarak stratejilerimizi belirleyeceğiz.” dedi.

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Projesi’nin başladığını belirtti.

Millete dokunmak, refah seviyelerini yükseltmek için çalışmaların sürdüğünü anlatan Çalık, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulduğundan itibaren “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını uyguladığı söyledi.

Türkiye’de olmayan sosyal devlet anlayışını iktidara geldikten sonra vatandaşlara sunduklarını vurgulayan Çalık, “15 yıldır uyguladığımız sosyal politikalarla milletimizin refah seviyesini yükselttik. Kişi başı milli geliri 11 bin dolarlara çıkardık. Eğer Gezi Parkı olayları olmasaydı, 15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı, eğer ruhsuz CHP’nin yapmış olduğu muhalefet olmasaydı, terör örgütlerine payandalık etmeseydi bizim ekonomik göstergelerimiz çok daha yukarıda olacaktı.” diye konuştu.

– “Milletin gönlündeki yerimizi pekiştirmek istiyoruz”

2002 yılında iktidara geldiklerinde sosyal yardımlara ayrılan bütçenin sadece 1,5 milyar lira olduğunu hatırlatan Çalık, bu rakamın şimdi ise 50,2 milyar liraya çıktığını bildirdi.

Hep sahaya indiklerini ve milletin taleplerinin kendileri için en önemli unsur olduğunun altını çizen Çalık, şunları kaydetti:

“Biz 15 yıldır uyguladığımız sosyal politikaları alandan görmek istiyoruz. Ağrı’yı, Hakkari’yi, Tekirdağ’ı görmeden olmaz. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanlarımız milletvekillerimiz kapı kapı geziyor. Gittiğimiz zaman da sonuçlarını sahada görüyoruz. Biz illerimizi gezerken milletimizin Cumhurbaşkanımızı, AK Parti’yi nasıl gönlünde taşıdığını görüyoruz. Bizim gönül adımlarıyla amacımız, 2002’de milletimizin gönlüne girdiğimizde ki yerimizi pekiştirmek.”

– “Milletimizin sesine hep kulak verdik”

Proje kapsamındaki programlarda aile, kadın, çocuk, engelliler başta olmak üzere bir çok masanın kurulduğunu aktaran Çalık, bunların etrafında ilgili kişilerin ve vatandaşların toplandığını dile getirdi.

Projenin genel değerlendirme, katılımcılarla anket ve vatandaşları dinleme olmak 3 aşamadan gerçekleştiğini belirten Çalık, gittikleri yerlerde sadece kentle ilgili konuştuklarına işaret etti.

Yapılan programdan sonra elde edilen raporları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a verdiklerini açıklayan Öznur Çalık, şunları kaydetti:

“Biz 2019’da giderken sosyal politika vizyonumuzu, mevcut durumumuzu ve milletimizin taleplerini alarak stratejilerimizi belirleyeceğiz. Milletimizin sesine hep kulak verdik. Şimdi bu uygulamamızı daha güçlü şekilde devam ettireceğiz. Milletimizin bize vermiş olduğu bilgileri, politikalarda aksayan taraflar varsa yerinde görmeye önerileri ve tespitlerini dinliyoruz.”

AA