SP İl Yönetiminde Nöbet Değişimi

Saadet Partisi Malatya İl Örgütü kongresi Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Malatya İl Başkanlığı görevini 12 yıldan bu yana sürdüren Mehmet Asiltürk, bu görevini Osman Cemali Marasalı’ya devretti.

Saadet Partisi Malatya 6. Olağan İl Kongresi’ne, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Canbay ve Sinan Ejderoğlu, Saadet Partisi Sivas İl Başkanı Osman Gönay, Adıyaman İl Başkanı Haşim Asluk, Elazığ İl sorumlusu Bekir Kılıç, Saadet Partisi GİK Üyeleri Burhan Sadak ve Sadrettin Karaduman, Saadet Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı Salih Akif, Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Selman Esperer, Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkan Yardımcıları, İyi Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş, Cumhuriyet Halk Partisi Battalgazi ilçe Başkanı Bahattin Öner ve Yeşilyurt İlçe Başkanı V. Kemal Demir, MÜSİAD İl Başkanı Hüseyin Kalan, Demiryolu İş Sendikası Başkanı İzzettin Arslan, Serbest Mali Muhasebeciler Oda Başkanı Nur Poyraz, CHP Doğanşehir eski Belediye Başkanı İbrahim Karaman, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, bazı dernek başkanları ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve partililer katıldı.

“SİYASET KONUŞMAK İSTEMİYORUM..”

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu’nun, üyeliklerini de Bülent Kaya, Hamza Paşahan ve Emre Aksoy’un yaptığı kongredeki açış konuşmasında görevi devreden İl Başkanı Mehmet Asiltürk, “Bir çiçekle bahar olmaz diyenlere, her bahar bir çiçekle başlar diyen Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın başlattığı milli görüş hareketi elhamdülillah 48 yıldır bu ülkede hakkın adaletin iyinin ve güzelin hakim olması için gayret gösteren bir teşkilattır. Değerli kardeşlerim öncelikle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Afrin’de şu anda cephede savaşan askerlerimize Allah’tan yardım diliyorum. 12 yıldır Malatya il başkanlığı görevini yürütüyorum. Bu süreçte İnşallah bugün burada benden daha iyi yapacağına inandığım bir kardeşime görevimi tevdi edeceğim. 12 yıl bu görevi bana nasip eden Cenab-ı Allah’a hamd ediyorum, şükrediyorum. Bu şerefli görevde 12 yıl boyunca emri bil maruf nehyi anil münker yapmayı bana nasip eden Rabbime, yine Resulullah Aleyhisselâm’ın Müslümanlara buyurduğu ‘bir kötülük gördüğünde elinle düzelt gücün yetmez ise dilinle düzelt, bunlara da gücün yetmiyorsa kalbinle buğz et’ emri gereğince bu görevi yapmaya ve bu görevde olmaya nasip eden Rabbime hamd ediyorum şükürler ediyorum. İnşallah bu göreve alacak kardeşlerimiz bizden daha iyi çalışarak bu göreve en güzel şekilde yerine getireceklerdir. Ben ‘Su görüldü teyemmüm bozuldu’ edasıyla bilge genel başkanının olduğu yerde siyaset konuşmak istemiyorum. Onun için bu salonun hazırlanmasında bu kongrede emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Niye ısrarla milli görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi diyorum. Birileri bugünlerde hep milli görüşçü oluyorlar. Ama adresleri başka yerde. Erbakancı oluyorlar adresleri başka yerde. Milli görüşün lideri merhum Erbakan Hoca cennet mekân Saadet Partisi’nin genel başkanı iken hakka kavuştu. Yine Erbakan hocamızın, kim milli görüşçüyüm diyorsa onun yeri Saadet Partisi’dir, sözünü burada hatırlattıktan sonra 2019 seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu, yeni gelecek yönetimimizin ve başkanımızın bu şuur ve bu bilinçle en güzel şekilde Saadet partimizi bu seçime hazırlayacaklarını inancım tamdır. Yaşanabilir bir Türkiye’nin yeniden büyük bir Türkiye’nin yeni bir dünyanın kurulması için canla başla çalışacaklarını inanıyorum hepinize saygılar sunuyorum.”dedi.

“ALLAH BİZLERİ MAHÇUP ETMESİN”

Kongrede SP Malatya İl Başkanlığı görevi için tek aday olan Osman Cemali Marasalı ise, “Kongremize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Başlangıç olarak bizlere bu büyük davanın Malatya temsilciliğine bahşeden Cenab-ı Allah’a hamdü senalar olsun. Bizlere güvenerek bu büyük davanın bir başkanlığına layık gören başta genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz ve muhterem delegelere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların gönüllerine layık olmak için elimizden gelen tüm gayretle çalışacağımızı inşallah beyan ediyoruz. Bundan başka 12 yıl boyunca birlikte görev yapmış olduğu muhterem yönetim kurulu üyeleri başta, Mehmet Kaya Asiltürk olmak üzere bizlere hazır bir teşkilat bıraktıkları için 12 yıl boyunca beraber yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek yönetim kurulu üyesi olan arkadaşlarıma bu sorumluluk bilinci içerisinde milli görüşü Malatya’da daha da ileri taşıyacak çalışmaları yapmak üzere inşallah hızlı bir şekilde koşacağımızı yine burada beyan ediyoruz.

Biliyorsunuz kongreler siyasi partiler açısından bir rutindir. Her 2 yılda bir yapılan kongreler, lakin her kongre yeni bir heyecan demek. Bu salonda bu heyecanı gördüğümüz zaman o zaman bir çağrı ile Malatya kamuoyuna seslenmek istiyorum. Hangi görüşten olursa olsun Hazreti Mevlana Hazretlerinin dediği gibi, gel ne olursan ol gel, diyordu. Biz de hangi görüşte olursa olsun hangi meşrepten, hangi mezhepten olursa olsun, kendinizi nasıl tanımlarsınız tanımlayın, ama gelin. Gelin ki dünyanın ihtiyacı olan savaşın değil, barışın, çatışmanın değil, diyaloğun üstünlüğün değil eşitliğin, sömürünün değil işbirliğinin, baskı ve tahakkümün değil, insan haklarının ve özgürlüğün mücadelesini hep beraber verelim. Çünkü bütün dünya buna muhtaç. Huzurla yaşanabilir bir Türkiye’den yeniden büyük Türkiye’den ve bunun sonucu olan yere bir dünyadan geçmektedir. Bu sorumluluk içerisinde Allah bizleri mahçup etmesin. Bu kongremizi hayırlara vesile olmasını diliyorum hepinize saygılar sunuyorum.” diye konuştu.

“BU SESİ YÜKSELTİYORUZ..”

SP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Malatya 6 olağan kongremize hoş geldiniz sefalar getirdiniz Allah hepinizden razı olsun. Öncelikle Malatya ilimizde milli görüş davasına sahip çıktığınız için, bu davayı ilçe ilçe, belde belde, mahalle mahalle herkese duyurduğumuz için hatırlattığınız için anlattığınız için ve Saadet Partimizin bayrağını Malatya’da dalgalandırdığınız için hepinizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Allah hepinizden razı olsun. Değerli arkadaşlar hem ülkemizin hem bölgemizin en büyük sorunlarla baş başa kaldığı bir dönemde kongremizi yapıyoruz. Bugün tüm belirsizliği ile tüm çaresizliğine ve çözümsüzlüğüne rağmen milli görüşün Saadet Partisi’nin millete umut veren sesini duyuruyorum. Bu sesi yükseltiyoruz ve bu haklı davanın duruşunu temsilini herkese duyuruyoruz gösteriyoruz. Bugün Türkiye’yi yönetenlere de aziz milletimize de şu çağrıda bulunuyoruz: Lütfen Saadet partimizi takip ediniz. Saadet partimize destek verilmesi inanın Saadet partimizin ortaya koyduğu bütün çare ve çözümler Bu millet içindir bu milletin geleceği içindir ve gelecek nesiller içindir. Tekrar kongremizin en büyük hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum, yeni seçilecek bütün kardeşlerime başarılar diliyorum. Bugüne kadar 12 yıl boyunca Malatya il başkanlığı yapan Mehmet Kaya Asiltürk Bey’e ben de özellikle burada teşekkürlerimi arz ediyor, tekrar hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Allah’a emanet olun.”

Kongrede son olarak Genel Başkan Temel Karamollaoğlu kürsüye geldi ve konuşmasının başlangıcında Malatya’nın yetiştirdiği devlet ve siyaset adamları konuşmasına İsmet İnönü, Turgut Özal, Recai Kutan ve Oğuzhan Asiltürk’ü andı ve bu siyasi kişiliklerin farklı kulvarlarda siyaset yapmış olmasına rağmen hoşgörü iklimi içinde anılmayı hak eden hizmetler yaptığını söyledi. Karamollaoğlu, daha sonra, “Savaş Tehlikesi Varsa Milli Hükümet Kurulur” başlıklı ayrıntılı haberimizde yeralan konulara değindi.

SP’NİN YENİ YÖNETİMİ..

Konuşmalardan sonra seçimlere geçildi. Osman Cemali Marasalı başkanlığındaki yönetim ve disiplin kurullarının yanı sıra, Genel Merkez Delegeleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu ASIL: Osman Cemali Marasalı, Osman Yaşar, Ahmet Soydoğdu, Mustafa Canbay, Mustafa Baştürk, Mehmet Maden, Zeki Taşkıran, Ebubekir Tan, Emrah Aksoy, Hacı Mehmet Acar, Hüseyin Berk, İlhan Yorulmazlar, Hamza Adak, Mehmet Çay, Mehmet Emin Paşahan, Aziz Kuşbey, Mehmet Sönmez, Muhammet Akkaya, Abdulaziz Karabekmez, Şevket Seven, Mustafa Toper, Hakan Özendi, Zeki Gençalp, Erdal Ayhan ve Aziz Humartaş,

Yönetim Kurulu YEDEK: Bayram Oral, Abuzer Sağdıç, Ahmet Doğan, Cemal Tokdemir, Sedat Varol, Suphi Menteş, İbrahim Beyazkaya, Aydın Apak, Mehmet Topçu, Mehmet Adıyaman, Mehmet Ali Kaya, Metin Kaçar, Mikail Ayhan, Adnan Özdemir, Bayram Calbay, Nebi Balcı, Niyazi Çetinkaya, Osman Adıyaman, Ramazan Özaslan, Yasin Zeren, Mehmet Turan, Yusuf Erdem Anadol, Ziya Çelik, Ednan Arslan ve Kemal Bozan,

İl Disiplin Kurulu ASIL: Abdulvahap Gülüm, Cemal Karlık, Mustafa Üzmez, Ali Emre ve Mehmet Akboğa,

İl Disiplin Kurulu YEDEK: Mehmet Öner, Mehmet Doğan, Sabri Payza, Seydi Altuntaş ve İbrahim Öztürk,

Genel Merkez Delegeleri: Osman Cemali Marasalı, Mustafa Canbay, Hamza Paşahan, Abuzer Göğüs, Mehmet Maden, Suphi Menteş, Mehmet Kaya Asiltürk, Abuzer Kendirligil, Abdulvahap Gülüm, Mehmet Akboğa, Abdulkadir Oral ve Cemil Kılıç.

Güler HAZAR, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com