Stadda Ayna Konseri
Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün Güvenli Okul Projeleri kapsamında Grup Ayna konser verdi.
Malatya İnönü Stadı’nda verilen konsere Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, Malatya Emniyet Şube Müdürleri, amir ve polisler ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Etkinlik kapsamında konser veren Grup Ayna, öğrencileri birbirinden güzel şarkılarıyla coşturdu.
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