”Sun’i Gündem Yaratıp Huzur Bozmaya Kimsenin Hakkı Yok..”

İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak, Türkiye’de son günlerde yaşanan türban tartışmalarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Suni gündem yaratıp da annemiz ve ablalarımız gibi başını bağlayan Anadolu kadınının gerçek örtüsü olan başörtüsüne kimsenin söyleyeceği bir şey yoktur. Kimse de söylemez. Ama siyasi bir simge olarak kullanılıp, bir takım giyinme tarzlarını da bu ülkenin gündemine getirmenin de bir anlamı yoktur” dedi.

Memleketi Malatya’ya gelerek burada Yeşilyurt İlçesi’nde düzenlenen Kiraz Şenlikleri’ne katılan İ.Ü. Rektörü Prof. Dr. Parlak, İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Parlak, türban tartışmalarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Suni gündem yaratıp da, ülkenin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok, olmamalıdır. Bu ülke çok ciddi bir süreçten geçiyor. Geçtiğimiz bu süreçte hepimizin yurttaş olarak laik Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Atatürk İlkeleri’ne bağlı olarak yürümemiz gerekli. Aydın, çağdaş, uygar yurttaşlar olarak batıya dönük yürümenin tek çıkar yol olduğunu düşünüyorum.

İstanbul Üniversitesi’nde türban ile ilgili olarak bir sıkıntı yoktur. Türban, Türkiye’nin gündeminde yok. Üniversitelerin hiç gündeminde yok. Anayasa’nın demokratik hukuk anlayışının çizdiği yolda biz yöneticiler olarak bunlara uymak zorundayız” diye konuştu.

Prof. Dr. Parlak, “Öbür taraftan suni gündem yaratıp da annemiz ve ablalarımız gibi başını bağlayan Anadolu kadının gerçek örtüsü olan başörtüsüne kimsenin söyleyeceği bir şey yoktur, kimse de söylemez. Ama siyasi bir simge olarak kullanılıp, bir takım giyinme tarzlarını da bu ülkenin gündemine getirmenin de bir anlamı yoktur. İstanbul Üniversitesi’nin mezuniyet törenlerinde asla böyle bir sorun yaşanmıyor, yaşanmayacak. Kamusal alanlarda türban yok, böyle bir şey de olamaz. Biz buna da özen gösteriyoruz. Törenlerimizde de böyle bir sıkıntı yoktur” ifadelerini kullandı.