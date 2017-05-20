Süper Lig Tamam, Bugün Sıra Şampiyonlukta

TFF 1. Lig’de bitime bir hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, bugün Sivas’ta şampiyonluk için karşı karşıya geliyor.

Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’de mutlu sona aynı anda ulaştı. Ligin 33’üncü haftasında Süper Lig’e adlarını yazdıran iki takım, bugün saat 18.30’da Sivas’ta şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Rakibinin 2 puan önünde yer alan Evkur Yeni Malatyaspor’a şampiyonluk için beraberlikte yetiyor.

90 dakika sonunda TFF 1. Ligin şampiyonu belli olacak.

33 HAFTADA 61 PUAN TOPLADI

Sezona ‘şampiyonluk’ parolasıyla başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin son haftasında konuk olacağı Sivasspor karşısında istediği sonucu alarak, hedefine ulaşmak istiyor.

Ligin bitimine bir hafta kala adını Süper Lig’e yazdıran sarı kırmızılılar, 33 haftalık bölümde 61 puan toplarken, ligin son haftasına 2 puanlık avantajla girmesini bildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 33 hafta sonunda 18 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Rakip ağları 47 kez havalandıran Malatya ekibi, kalesinde ise 36 gol gördü.

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon deplasmanda 24 puan toplayarak, Eskişehirspor ile birlikte deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu.

Dış sahada 16 karşılaşmaya çıkan Malatya ekibi, 7 galibiyet, 3 berberlik, 6 mağlubiyet aldı.

SON HAFTAYA 59 PUANLA GİRİYOR

TFF 1. Ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor’da yeniden Süper Lig’e dönmenin mutluluğu yaşanıyor. Yiğidolar, ligin bitimine bir hafta kala Evkur Yeni Malatyaspor gibi adını Süper Lig’e yazdırmayı başardı.

Sivasspor, 33 hafta sonunda 59 puan topladı. Evkur Yeni Malatyaspor’un 2 puan gerisinde bulunan Yiğidolar, 33 haftada 16 kez galip gelirken, 11 karşılaşmada beraber kaldı, 6 karşılaşmayı ise kaybetti.

Kırmızı beyazlılar bu sezon iç sahada Giresunspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile birlikte en çok puan (37 puan) toplayan takım oldu.

Sivasspor, iç sahada 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Yiğidolar, 16 karşılaşmada 30 gol attı, 6 gol yedi.

SİVASSPOR EVİNDE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sivasspor iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Kırmızı beyazlılar sahasında 14 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Yiğidolar, son 4 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Mianisaspor ve Giresunspor’u 2-0, Bandırmaspor’u ise 3-0 yenen kırmızı beyazlılar, Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, son 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Deplasmanda Manisaspor’u 2-0, Adana Demirspor’u ise 2-1 yenen sarı kırmızılılar, Ümraniyspor’a 1-0, Bandırmaspor’a da 5-0 kaybetti. Malatya ekibi, Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

KALKAVAN SİVASSPOR’UN 15, EYMS’NİN 1 MAÇINI YÖNETTİ

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, şimdiye kadar Sivasspor’un 15, Evkur Yeni Malatyaspor’un ise 1 maçını yönetti.

Sivasspor, Kalkavan’ım yönettiği 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4’te mağlubiyet aldı. Sivasspor, Mete Kalkavan’ın iç sahada yönettiği 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Mete Kalkavan’ın yönettiği 1 karşılaşmayı kazandı. Sarı kırmızılılar, o karşılaşma evinde oynadı.

Bu arada ligdeki son puan durumu da şöyle:

FOTO: E.Yeni Malatyaspor’un geçen haftaki Boluspor maçına çıkan kadrosu

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi