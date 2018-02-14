Süper Ligde 4 Haftalık Program Açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 4 haftalık program açıklandı. Buna göre; Evkur Yeni Malatyaspor 23.haftada 25 Şubat Pazar günü evinde Kardemir Karabükspor, 24.haftada 4 Mart Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor, 25.haftada 11 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe, 26.haftada ise 18 Mart Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 23, 24, 25 ve 26. hafta müsabaka programı açıklandı. Ligin 22.haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılılar, 23.haftada sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaştıktan sonra zorlu bir fikstüre girecek.

Ligin 24.haftasında Atiker Konyaspor’a konuk olacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile karşılaştıktan sonra deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

Süper Lig’de 4 haftalık program şöyle:

23.hafta

23 Şubat Cuma

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar Stadyumu)

20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom Stadı)

24 Şubat Cumartesi

16.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)

25 Şubat Pazar

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı Stadı)

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Malatya Stadyumu)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova Stadı)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

26 Şubat Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

24.hafta

2 Mart Cuma

20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)

3 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu)

4 Mart Pazar

13.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya Stadyumu)

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs Stadı)

16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)

19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker Stadyumu)

5 Mart Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

25.hafta

9 Mart Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)

10 Mart Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül Stadı)

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı Stadı)

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

11 Mart Pazar

13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)

13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Stadı)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya Stadyumu)

19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom Stadı)

12 Mart Pazartesi

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar Stadyumu)

26.hafta

16 Mart Cuma

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu)

17 Mart Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ankara 19 Mayıs Stadı)

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker Stadyumu)

18 Mart Pazar

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu).

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi