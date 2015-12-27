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Malatya Haber -

Sürpriz Ziyaretler!

Sürpriz Ziyaretler!
  • 27.12.2015
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İçişleri Bakanı Atalay Erbil’e gidiyor, ABD askeri heyeti Türkiye’ye geliyor!

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, hükümet ile BDP arasında dün gerçekleşen görüşmeyi değerlendirirken sürpriz bir ziyaret haberi verdi. Terörün sona erdirilmesi için gelecek hafta Erbil’e gidebileceğini söyleyen İçişleri Bakanı, Amerikalı bir askeri heyetin de Ankara’ya geleceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Atalay, resmi davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve beraberindeki heyetle yapılan heyetlerarası görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

BDP görüşmesinin hatırlatılması üzerine Atalay, randevu talebinin olduğunu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’i görevlendirdiğini kaydederek, bundan sonra görüşme olup olmayacağını bilmediklerini ifade etti. Bakan Atalay, sorunun çözümü konusunda çok sistematik bir şekilde çalışmanın devam ettiğine dikkat çekerek, İran, Irak ve Suriye ile ikili görüşmelerde bulunacaklarını kaydetti. Atalay, haftaya Erbil’e gidebileceğini de açıklayarak, Irak’taki ABD kuvvetleri heyetinin de Türkiye’ye geleceğini söyledi.

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