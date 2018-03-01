“Suya ve Ulaşıma Zam Yok”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2018 yılında su ve toplu taşıma ücretlerine zam yapılmayacağını söyledi.
Malatya genelinde şebeke yenileme ve depolar olmak üzere su altyapısına yapılan dev yatırımlara ve akaryakıta gelen zamlara rağmen su ve ulaşıma zam yapmama kararı aldıklarını kaydeden Başkan Çakır, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için Büyükşehir Belediyesi imkânlarını sonuna kadar zorladıklarını belirtti.
ALTYAPIYA 305 MİLYONLUK YATIRIM
Büyükşehir sürecinde 305 milyon TL lik altyapı yatırımı yaparak, 1575 km içme suyu, 668 km de kanalizasyon ve yağmursuyu hattı olmak üzere toplamda 2 bin 433 km lik bir altyapı hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çakır, önümüzdeki dönem için de 170 milyon TL lik bir altyapı yatırımının da devam ettiğini kaydetti.
Kayıp kaçak suyla mücadele konusunda Türkiye 1.si olduklarını kaydeden Başkan Çakır; 680 km su şebekesinin tarandığını ve 210 bin kişinin günlük su ihtiyacına tekabül eden saniyede 486 litre suyu sisteme kazandırıldıklarını ifade etti.
SUYA ZAM YOK
Bütün bu yatırım ve programlara rağmen 30 büyükşehir içerisinde en ucuz suyun kullanıldığı 5 şehirden birinin Malatya olduğunu belirten Başkan Çakır; 13 aydır suya zam yapmadıklarını hatırlatarak, 2018 yılında da suya zam yapmayacakları müjdesini verdi.
TOPLU ULAŞIMDA ZAM YOK
Başkan Çakır bir müjde de Otobüs Biletleri ile ilgili verdi.
2017 yılında sadece motorin fiyatlarına ortalama %10 zam geldiğini; enflasyon farkının da %12 olduğunu kaydeden Çakır, en son Ağustos/2017’de toplu taşıma ücretlerine %7-8 oranında zam yapıldığını belirterek, 2018 yılında toplu taşıma bilet ücretlerine zam yapmama kararı aldıklarını belirtti.
İNDİRİMLİ KARTLARIN İPTALİ MAHKEME KARARI
Başkan Çakır; emekli, öğretmen ve imamların indirimli kartlarının iptalinin de yasal bir zorunluluktan kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:
“4736 sayılı kanunun 1. maddesinde Belediyelerin veya işletmelerinin, iştiraklerinin işlettiği toplu taşıma araçlarında kimlerin indirimli veya ücretsiz taşınacağını açıkça belirtilmiştir. Belediyemiz tarafından daha önce uygulanan 65 yaş altı emekli, öğretmen ve imamlar için uygulanan indirimli kartlar, vergi müfettişleri tarafından mahkemeye taşınmış olup, 65 yaş altı emekli, öğretmen ve imamlara indirimli kart verilmesinin mümkün olmadığı yerel mahkemece karara bağlanmıştır.”
Bülten- malatyahaber.com
Tespitler…
1-Malatya ŞEHİR Belediye otobüsleri miniminibüslerden daha pahalı
2-Su ücretleri pahalı
3-Belediye kar değil hizmet yeridir.
4-Belediye yeterli çalışmamaktadır.
5-Yol ücretleri (ulaşım) pahalı……..
ARAŞTIRILMASI GEREKENLER
1-Diğer Büyükşehir Belediyelerin suyu temin maliyeti ile Malatya ŞEHİR Belediyesi suyu temin maliyeti karşılaştırılmalı……(Malatya’da su ek masrafa gerek kalmadan kaptajdan dağıtılır)
2-Biniş iniş km. olarak diğer yerlerden kısadır.Fiyat da az olmalı:)
3-Trambüs denen araç ulaşım maliyetini düşürüyormuş.Fiyat aynı ama ………… Maliyet düşük ise kar yüksektir……
4-Kazılan, yapılan yerlerin bir sonraki kazım ve yapım aralığına bakılmalı (herhalde 3 ay)
5-Ulaşımda bazı yerler kar etmiyor diye 30 dakikada bir araç veya hiç otobüs tahsis edilmiyorsa ?????
SON SÖZ :KENDİNE VE KENTİNE SAYGI DUY
İSTİFA ET…….
Peki belediye çalışanı ve esenlik niye beleş biniyor milletin otobüsüne…🤔
BUGÜN KÖMÜR TEVZİ KAVŞAĞINDAN GEÇTİM. O NE ÖYLE YAA. O YOLDA YAYA NE GEZER. YOL KADAR KALDIRIM KOYMUŞ. BUNLAR HİZMET DEGİL MİLLETTEN KÜFÜR YEMEK İÇİN BURDALAR SANIRIM. YA ALLAH RIZASI İÇİN HANGİ MÜHENDİS O YOLU O HALA GETİRİR.
Habibe altıntas sen araştırmaya devam et. Ne o Trol deyince niye üstünüze alınıyorsunuz hemen ?
Neden zam yok? Yoksa seçim mi var?
Zam yapılsa neden zam yapıldı, yapılmasa, yapaydın bari diyorlar. Komik. Emeklilere bedavayı kaldırdı diye isyan ediyor emekliler. Doğru bir karar bence. 65 yaş üstü ücretsiz kararını bakanlar kurulu kararı olduğu için ücretli yapamıyorlar. Öğrencilere bedava olsun emeklilere ve 65 yaş üstüne ücret olsun ? Daha güzel değil mi
Ulaşıma ve suya zam yapıldı yalancı diyorlar. Nerde yapıldı zam ? Biz başka malatyada mı yaşıyoruz. Lütfen dürüst olalım. Gördüğümüz şeyi inkar etmeyelim lütfen.. saygı saygı saygı.
Malatyanın nimetlerini iyi bilin arkadaşlar. Biz gurbette malatyamızın ucuzluğunu savunurken siz çok pahalı vs diyorsunuz. Malatya dışına çıkmadınız sanırım hiç.
Ben bir emekliyim. Ayda bir ya da iki defa belediye otobüsüne binerim. 1.40 kuruş olan ücreti 2.15 kuruşa çıkartarak yaklaşık % 53 zam yaptınız. Yıllardır Malatya belediye otobüsleri minibüslerden daha pahalıdır. Yalansa biri çıksın desin ki yalan! İkincisi benim ikamet ettiğim sokak ve cadde de belediye bir tek ağaç dikmemiştir. Yeşilliğe, vatandaş kendi binasının ve sitesinin içini ağaçlandırarak belediyenin yapamadığını yaparak karşılıyor. Bunun içinde her ay gidip su parası ödüyor. Belediye de ha bire suya zam yapıyor. Bir metre küp su 5.00 TL. ye ulaştı. Yalansa biri çıksın desin ki yalan! Üçüncüsü şehrin göbeğinde 23 kat binaya imar vermek. Senin cadde yolun ve alt yapın buna müsait değil. Hangi mantıkla 5 katlı yapılara bitişik nizamla 23 kat yapı izini veriyorsun. Yalansa biri çıksın desin ki yalan! Son olarak belediyeye ait arsa ve diğer tesisleri yandaşlara ahalisine rağmen peşkeş çekiyorsun. Her yerde beton yapı. Yeşil alanı yok ediyorsun. Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam için kişi başına 14 metre kare yeşil alan gerekiyor. Bu Malatya’da 2.66 metrekaredir. Temiz hava oksijen ve sağlıklı yaşam yok olmaktadır. Halada park ve bahçelerin ortasına bina yapmak da ne oluyor. Yalansa biri çıksın desin ki yalan! Vs. Ey Malatya uyuma! Uyudukça sıra sana da gelecek.
Ben ankarada yaşıyorum ama malatyalıyım. Sakaryada da üni okuduum. Malatyanın ne kadar ucuz bir şehir oldugunu göremeyecek kadar gözünüzü hırs bürümüş. Bilgilenmek araştırmak lazım..
Ciftci44 aktroller savunmaya göçmiş diyor 🙂 aktrol ne desek bilmez, tutturmuşlar bir türkü gidiyorlar. Hiç araştırma yaptın mı büyükşehirler arasında türkiye iller arasında su fiyatları ne kadar ? Otobüs fiyatları ne kadar ? Araştırıp konuşunca aktrol mü oluyoruz ? Araştırmak lazım bazı şeyleri
Ak troller gelmiş savunmaya. . .
AĞAM BİZLE EĞLENİR. BİZ GER ZEKALIYIZ . SENİN AKÇADAĞDA YAZIHANDA KALE DE OTOBÜSLE HİZMETİN NE İÇİN. SONRADA ZARAR EDİYORUM DE. VİZYON VİZYON VİZYON
böyle başkanlar malatyamızda eksik olmaz inşallah çünki münübüslerde elli kuruş önde suyumuzda iki kat fazla yeni yapılan binalarda inşaat bitiyor insanlar elektirik su doğalgaz abonesi yaptırıp binaya oturmaya başlıyor suyu nedense iki katına ödeme yapılıyor neymiş binanın oturma ruhsatı yokmuş yoksa bu insanları neden binaya göçmelerine belediye olarak neden müsade ediyorsun yoksa işinemi geliyor suyu iki katına fiatı olduğu içinmi sizin işiniz belediyecilik değil insanlara hizmet amaç deyil rant sağlamak kusura bakmayın
Böyle saça böyle tarak…
YALAN SÖYLEMEK GÜNAHTIR…
çok güzel de yorumlar vardı sayın başkan bunları okuyordur inşa Allah SAYGILAR
Seçim çalışması diyenler, daha seçime 1 yıldan uzun süre var ? Nedense malatyada belediyeyi iş kapısı olarak görenler ahmet çakıra karşı tepkili ve öfkeli. Bende malatya belediyesinden iş istedim bende giremedim lakin bu ahmet çakıra veya malatya belediyesine tepki göstermem anlamına gelmiyor. Yazık malatyama. İş kurda iş arayanlardan çok malatya belediyesine iş arayanlar daha çok. Kendine gelmesi gerekşyor malatya halkımın.
suya zam yok zaten pahalı, ulaşıma zam yok emekli öğretmen gibi indirimlerin hepsi kaldırıldı güncelleme altında gizli zam yapıldı….
Türkiye geneli böyle bir uygulama yapılmıştı zaten. AHmet çakır da bu uygulamaya uyduğu için teşekkür ederiz.
Yapacağınız zulümün en iyisini yaptınız daha ne istiyelim allah razı olsun
oy vermeyeceğim diyenleri görürüz yarın kuzu kuzu giderler atarlar.herkes yolları genişletir bunlar daraltıyorlar kömür tevzi yolu ne öyle kuş yuvası gibi girinti çıkıntı.şehir mezarlığı yoluna çeviriyorlar düz yola yapay viraj icat etmişler
2 haftadan daha uzun zamandır ABONMANLARIMIZI yükleyemiyoruz Başkanım.Haftada 5 gün Akçadağ ‘a gidip geliyoruz. Bir aylık abonman parasıyla 2hafta gidebildik. Hala ne zaman yükleneceği konusunda da bir tarih yok. Abonmanda aktarma ücretsiz iken para almaya başladınız. Oysaki bitiremediğimiz abonman biletlerimizi düşebilirsiniz.
Şoförlerin davranışlarıyla halka ettikleri eziyeti anlatmaya kalksak cümleler yetmez.
Mesai saatleri bitimindeki otobüs yoğunlukları ve çilesini görmelisiniz.
Sonuç olarak Malatya’da ulaşım PAHALI ve ZAHMETLİ. Malatya halkı bunu haketmiyor.
Ulaşıma 2017 yılında yaptığın zam iki yıllık zaten 2018 yılında zam yapsan o koltukta oturtmazlar seni
Daha bir ay öncesine kadar indirimli kart 1.80 kuruştan 2.00 tl ye alındı . Ayrıca zam yok kelimesi hazır olun her an zam geliyor demek.
2017 üst üste 2 defa zam yaptın ulaşıma bidaha yapaydın bi şeçim geleydi halkı bezdirdiniz küçük halk otobüslerini verdiniz sıkışa sıkışa yolculuk yapıyoruz merak ediyorum bu küçük otobüsleri getirenin bacısı anası yokmu.
yediniz bitirdiniz daha ne yapacaksınız yav el insaf
Bitti .bu bitti .beledoyelerde .oy atmayin bosarin .mhp.den birini .secin .
Allahini seversen .yap .bir .gaziantep .belediyesi gibide olamiyorsunz .onlarda .alt yapi .yapti .suyuda .%30 indirim yapti .bizim .suyumuz .bedava geliyi .dünyada 2yerde .hollandada .ve malatyada .su .dagdan allahtan .bizde kazzik fiyat .hollandada .ucretsiz .siz neyin pesindesiniz .5tl ile .8tl arasi .su .tonu .bune ya .yazik .,aa
Sayin baskanima oy verenlerin eline sağlık oyum başkana yürümeye devam durmak yok
Büyükşehir olacağız diye yırtınan insanların bu gün ağlaması da ayrı bir eğlence konusu
Artık seçimlerde sadece reise oy veriyorum akp belediyesi artık yeter bu seçimde MHP vericem bedava suyu millete pahalı sat ulaşım yine öyle İstanbul’da ulaşım daha ucuz be ayıptır yazıktır
Elektrik faturası kadar su faturası geliyor artık.eskiden su çok ucuzdu şimdi azaldı da mı pahalandı??
hakkatten öyle, eskiden (1-2 sene önce) 80 elektrik 30 su gelirdi..şimdi 100 elektrik 75 su geliyor..su da su olsa sondaj suyu!!
Motaş ve belediye çalışanları beleşe binerken bir öğrencinin Malatya da aylık ulaşımı 250 tl el insaf be. Bir yere tek otobüsle gidilemeyen tek şehir burası. Aktarma yaptırıp üstüne para alıyorlar. Yazık vallahi
Şu belediye personelinin bedava otobüse bindiğini sanan boş beleş insanlar nerden bulupta uyduruyorsunuz ben belediye personeliyim paso aldım 645 tl ye nasıl bedava oluyor bilmeden konuşmayın ya nasıl insansınız siz bide yalancı şahitlik yapıyprsunuz yok gözümle gördüm yok bi tanıdık vermiyor kim diyosa belediye personeli para vermiyor allah bildiği gibi yapsın onu be sağır duymaz uydururnuş size çok görmüyorum
Milleti bezdirdiniz el insaf yaaa !!!
valla geçmiş olsun sayın başkan. yapacağını 10 yıldır yaptın zaten. genel seçimde reise, belediyede adaya oy vereceğiz artık. geçti o günler.
zammı zaten atık su ile hallediyorlar %kaç alınması gerekiyorken % kaç alıyorlar bir bakın sayın malatyalılar
Oy veren düşünsün
Yüzde elli zam yapıldı hâlâ zam yok diyor nasıl 2,15 oldu başkan açıkla
Daha zam yok diyor ya otobusu daha ne yapacak 10 TL yapacak galiba, özel araba ile daha ucuza gidiyorum çarşiya. Ankara ist ile fiyatlar aynı daha ne olsun maski de makam araçlarına anca yetiştirebiliyorlar ne yapsınlar…
İndirimide öğretmene ve polise değil asgari ücretliye ve öğrenciye yapsalar bence geliri asgari ücretin altında olan emekli de dahil edilmeli buna. Mahkeme hikaye Ankara, istanbul ve Eskişehirde bu mahkemelerden var galiba
ogretmene indirim yok emekli ye vardı onu da kaldırdılar…
Karakavak bölgesinde emlak vergilerini en üst seviyeden %40 zam yaptınız suya sabuna zam yapsan ne olur yapmasan ne olur.
Bide yapaydın
Minibüsler belediyeden ucuz taşıyor olurmu böyle şey Malatya’da olur diyorum bana göre şehit yakınları gazilerimiz ve engelliler dışında belediye çalışanları polisler dahil herkes ücret odemelidir merak ediyorum belediye tarafından ücretsiz binme kartları Malatya’da kaç bin kişiye verilmiştir.65 yaş üstünde günde dört binme ile sınır getirilmelidir.
Ramazan beye aynen katılıyorum şehit,gazi,engelli hariç herkes polisler belediye çalışanları dahil herkes ücret ödeyerek binsin …indirim yapacaksanız asgari ücretle çalışana yapın…
Eskiden zamlar haber olurdu
Şimdi zamlara alıştıgımızdan zam yapılmaması haber oluyor
Müjdeeee
Zam yapılmayacak
YAPACAĞIN ZAMI YAPTIN ZATEN DAHA NE YAPASIN 1 km lik MESAFE 2.15
Ağam bizimle eğleniyor
Bizden de size oy yok bir tek reise oy vereceğiz.
Vatan dasikandirmiyalim lutfen sayin baskanim galiba aylik su faturalarina yansitilan tadilat bedelini gormuyorsunuz veya size gostermiyor lar .otobus zaten en kisa mesafe bile 2.15 krs cok uygun ve cok ucuz .ilginnize cok tesekur ederim
Hayırdır neden acba seçim yaklaştı ondan mı bu halk darbe zamnı zam yapan Büyükşehir belediyesini çok ii bilir
Seçim yatırımı 8 senedir sürekli 11 12 ayda bir yukarıda müjdesini verdiği şeylere zammı gözü kapalı yapanlar nedense bu yıl yapmıyorlar. #Yerelvegenelseçimlere1kala 😡😒😞
daha ne yapacaksın. 100 lira faturanın 65 lirası yok vergi yok hat bakım bedeli yok bilmem ne. ulaşıma gelince; 3 senedir binmiyorum,her yere minibüsle gidiyorum. malatya da gittiğin mesafe ne kadar ki 2.75 liraya binecem. km hesabına vur bakayım ne yapıyor? buradan istanbul 1200 km otobüsle 100 liraya gidiyorsun. şehir içinde 5 km giden adam 2.75 e biniyor. toplam 1200 km yol yapsan 700 liraya yakın para ediyor. bir de çıkmış zam yok diye ifade veriyor.
Güzel tespit aynen katılıyorum.
Aynen katılıyorum. Su parası 80 tl, elektrik 35 tl geliyor. Ama su ucuzmus yada uçmuş mu acaba? Otobüs desen yürümek daha iyi ya da minibüs daha makul ve ucuz. Ama seçim var ya bu söylemler ufkumuzu açıyor, aydınlanıyoruz çünkü biz yaşamıyoruz sanki….