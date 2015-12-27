Malatya’da Akoğuz Kışlası’nın bin dönümlük alanının Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na tahsisinin tamamlandığı bildirildi. Bu alana tabiat parkı kurulacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Namık Şahin, Başkan Yardımcısı Murat Tokmak ve yönetim kurulu üyeleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Parklar ve Doğa Koruma 15. Bölge Müdürü Fehmi Yüksel’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bölge Müdürü Fehmi Yüksel, “Yaklaşık bir yıldır mücadelesini verdiğimiz tabiat parkını yapma imkanı olacak. Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki İnderesi mevkiindeki Akoğuz Kışlası’nın yaklaşık bin dönümlük alanını milli emlaktan teslim aldık. Akoğuz Kışlası içinde bulunan ve bin 600 metrekare kapalı alanı olan bina tadilatından sonra 2013’de binaya taşınacağız. Ayrıca bu alanda tabiat parkı kuracağız” dedi.

Yüksel, Arapgir ilçesinde de yaban hayatı geliştirme çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Burada saha oluşturduk. Popülasyonu yoğun olan dağ keçileri burada yetiştirilecektir” diye konuştu.

Namık Şahin ise, yeni müdürlüğün Malatya’ya hayırlı olmasını dileyip Malatya bölgeye 14 ilin bağlı bulunduğunu belirterek, “Kamu kuruluşları ile istişare içinde olup, zaman zaman sektör ve genel idare kurulu toplantılarına katılan bakan ve bürokratlara, sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin dosyalar hazırlıyoruz. Bu sebeple kurumları ziyaret edip, talep dosyalarını alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaratte, Şahin tarafından Yüksel’e MÜSİAD’ın ekonomik rapor kitabı hediye edildi.