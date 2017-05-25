Taklit Ürün Satanlara Operasyon Yapıldı

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından taklit ürün bulunduran iş yerlerine yönelik operasyon yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “İlimiz merkezinde faaliyet gösteren 26 iş yerinde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa muhalif nitelikte taklit ürün bulundurarak ticaretinin yapılması kapsamında 16/05/2017 günü 13:00-19:00 saatleri arası Güvenlik Şube Müdürlüğümüz koordinesinde Taklit Ürün bulunduran iş yerlerine yönelik yapılan operasyon kapsamında Toplam 18 iş yerinde satışa hazır vaziyette (568) adet ürüne el konulmuş ve 7 iş yerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamış, 1 iş yerinin ise kapalı ve boş olduğu tespit edilmiştir.” denildi.

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