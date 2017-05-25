Taklit Ürün Satanlara Operasyon Yapıldı
Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından taklit ürün bulunduran iş yerlerine yönelik operasyon yapıldı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “İlimiz merkezinde faaliyet gösteren 26 iş yerinde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa muhalif nitelikte taklit ürün bulundurarak ticaretinin yapılması kapsamında 16/05/2017 günü 13:00-19:00 saatleri arası Güvenlik Şube Müdürlüğümüz koordinesinde Taklit Ürün bulunduran iş yerlerine yönelik yapılan operasyon kapsamında Toplam 18 iş yerinde satışa hazır vaziyette (568) adet ürüne el konulmuş ve 7 iş yerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamış, 1 iş yerinin ise kapalı ve boş olduğu tespit edilmiştir.” denildi.
Bülten
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."