Taraftar Küsünce ‘Mehmetçik Vakfı’ Hatırlandı!

Süper Ligin 27.haftasında 31 Mart Cumartesi günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının gelirinin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı belirtildi.

Kentteki bir otelde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Evkur Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek, “Bugüne kadar devletimiz ve milletimiz için şehit olan şehitlerimize ve Afrin’de şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar düzenliyoruz. Mehmetçiğimiz Afrin’de ülkemizin güvenliği, bizim güvenliğimiz ve oradaki halkın güvenliği için Zeytin Dalı operasyonunu düzenledi. Yaklaşık 70 gündür oradalar. Bizde Evkur Yeni Malatyaspor olarak onlara destek olmak adına Gençlerbirliği ile oynayacağımız karşılaşmanın gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. Onlar için ne yapsak azdır. Mehmetçiğimiz ülkemiz ve bizim için canlarını siper ettiler, şehit düştüler, gazi oldular. Bu anlamda bizlerde Evkur Yeni Malatyaspor olarak Mehmetçiğimize destek olacağız. Passolig’le de bu konuyu görüştük, onlarda hizmet bedeli almayacaklar. Maçın gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. İnşallah Malatyalı hemşerilerimiz bu kampanyaya sahip çıkarlar” dedi.

“İNANIYORUM Kİ TARAFTARLARIMIZ STADI DOLDURACAK”

Gevrek, ligin 27.haftasında Gençlerbirliği’ni sahalarında konuk edeceklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar taraftarlarımız 2.Lig’den buyana takımlarına sahip çıktılar, sonuna kadar bizimle beraberler. Cumartesi günüde bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Gençlerbirliği’yle önemli bir maç oynayacağız. Bütün taraftarlarımızı, Malatya ve Malatya dışında olan hemşerilerimizi stada bekliyoruz. Malatyalı hemşerilerimize, özellikle de esnaflarımıza bir ricada bulunmak istiyorum; orada çalışan taraftarlarımız var, esnaflarımız taraftarlarımıza izin verirlerse, onlarda destek olurlarsa çok seviniriz. İnşallah hep beraber taraftarımızın gücüyle bu maçtan da galip gelip, rahatlamak istiyoruz. 34 puandayız, daha biten bir şey yok, en az iki maç daha almamız lazım. Bu maç bizim için çok önemli. İnanıyorum ki Malatyalı hemşerilerimiz, esnaflarımız ve taraftarımız takımlarına sahip çıkacaklar.”

“BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ MAÇ, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI”

Bir gazetecinin ‘Fenerbahçe maçıyla pahalı bilet tartışmaları vardı. Bir Zeytin dalı uzatılacak mı? Bazı taraftarların maça gelmeme gibi düşünceleri var. Özür ya da başka bir şey olacak mı?’ sorusuna Gevrek, “Mehmetçiğimiz Afrin’de Türk bayrağını dikti. Bizde böyle bir kampanya düzenleyip, Mehmetçiğimize destek vermeyi düşünüyorduk. Malatyaspor olarak ne yapabiliriz diye düşünüyorduk, zamanlama farklı bir algı oluşturmasın. Çünkü biz bunu yaklaşık iki aydır düşünüyoruz. Fenerbahçe maçı geride kaldı. Bu takım, hepimizin takımı ve buralara kolay gelmedi. Malatyaspor’un gerçek taraftarının farklı bir düşüncede olduğunu zannetmiyorum. Yapılan şeyler sosyal medyada farklı yerlere götürülmeye çalışıldı. Oradaki fiyat uygulaması, sadece bir kere gelen taraftarlarımız var, bizim gerçek taraftarımız 2.Lig’den buyana bizimle beraber. Deplasmana da geliyorlar, stadı da dolduruyorlar. O anlamda tabi ki Fenerbahçe maçında belki zamanlama açısından sezon başında yapılsaydı o tepki olmayacaktı. O zamanlama konusunda hak verdiğimiz yanları var. O konuda da artık takımımıza sahip çıkalım. Bakıldığı zaman Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı önemliydi. Bütün maçlar bizim için önemli, bizim için en önemli maç, Cumartesi günü oynayacağımız maç. Taraftarımızın aslında bu maça gelmeleri, takıma sahip çıkmaları lazım. Taraftarlarımızın stadı dolduracağına inanıyorum. Bu takım hepimizin, bütün Malatyalıların. Buralara olay gelinmedi. Süper Lig’deyiz, 34 puanımız var. Daha henüz biten bir şey yok, en az iki maç daha almalıyız. Bu noktada taraftarlarımız bizim için çok önemli ve değerli, taraftarımız en büyük gücümüz. Taraftarsız olmaz. Taraftarımız stadı doldurursa 12.gücümüz olur ve galibiyette büyük payları olur” diye cevap verdi.

“TAKIMA KÜSMEK OLMAZ”

Gevrek, şuana kadar 3 bin biletin satıldığını kaydederek, “İnşallah Cumartesi gününe kadar stat dolacaktır. Takıma küsmek olmaz. Bu takımı hepimizin, tarihinde üç kez Süper Lig’e çıktı. Büyük emekler harcanmış, en büyük emek taraftarındır. Bende bir taraftarım, taraftarın takıma küsmesi söz konusu olamaz. Belki yarın burada olmayacağız ama takımımıza küsmeyeceğiz. Her zaman sahip çıkıp, destek olacağız. Esnaflarımızın duyarlı davranmaları lazım. Çalışanlarımız çok, esnaflarımızda duyarlı olursa stat dolacaktır. Bu sene ligi de hak ettiğimiz yerde bitiririz. Gerçekten Süper Lig’de olmak ve burada kalmak kolay değil. Üzerine basa basa söylüyorum; burada en büyük pay taraftarındır” dedi.

“EKSİKLERİ EN KISA SÜREDE BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Gelecek sezon stat ve rahat bilet alınabilmesi için planlamalar yaptıklarını anlatan Gevrek, “Stadımız daha yeni yapıldı, eksikler var. O anlamda önümüzdeki sezonun yapılanmasına şimdiden başlandı. Hem statla ilgili hem de biletlerin daha rahat ve kolay alınabilmesi, ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için görüşüyoruz. Yapılacak çok şey var ve şimdiden bunların planlaması yapılıyor. Önümüzdeki sezon bu yapılanmayla beraber taraftarımızın rahat bilet alması, rahat ulaşım sağlayabilmesi için gereken yapılacaktır. Eksiklerimiz var, onları da en kısa süre içerisinde bitiremeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“SÜPER KUPANIN MALATYA’DA OYNANMASI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDUK”

Gevrek, bir gazetecinin ‘Süper Kupa finalinin Malatya’da oynanması için herhangi bir girişiminiz olacak mı? sorusuna ise “Stattaki eksikler, Süper Kupa finali ya da başka maçların oynanacağı eksikler değil. Diyarbakır’a Kupa finalinin verilmesinden dolayı sevindim. Çünkü o bölgenin hakikaten ihtiyacı var. Malatya’ya da Süper Kupa ya da milli maçların verilmesi için girişimlerimiz var. Bu konuyla alakalı da Malatya’da da milli maç ve Süper Kupa finali olabilir. Malatya, taraftarıyla bir futbol şehri o anlamda gerekli girişimleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde cevap verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi