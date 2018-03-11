“Taraftar Olmadan Yol Alamıyorsunuz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, “Şampiyon adayı olan bir takıma karşı kalenizde 3-4 pozisyon vermek normal bir şey. İşte rakip bunları gole çeviriyor, siz yeni Süper Lig’e çıkmış bir takım olarak yakaladığınız pozisyonları gole çeviremediğiniz zaman maalesef mağlup ayrılıyorsunuz” dedi.

Sahalarında 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe karşılaşması sonrası açıklamada bulunan Bulut, Fenerbahçe karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maça çok iyi başladık, baskılı oynadık, yeterince pozisyonlara da girdik. İkinci yarı Fenerbahçe’nin kalemizde girdiği sadece iki kez pozisyon vardı. Toplam 3-4 pozisyonda Fenerbahçe 2 gol attı. Biz yakaladığımız pozisyonlarda maalesef istediğimiz o golleri bulamadık. Burada ortaya çıkan kalite farkı; kalite, kaliteli ayaklar olunca kazanıyorsunuz, olmadığında maçı kaybediyorsunuz. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Hücum anlamında neleri daha doğru yapabiliriz, defans anlamında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Şampiyon adayı olan bir takıma karşı kalenizde 3-4 pozisyon vermek normal bir şey. İşte rakip bunları gole çeviriyor, siz yeni Süper Lig’e çıkmış bir takım olarak yakaladığınız pozisyonları gole çeviremediğiniz zaman maalesef mağlup ayrılıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Bulut, yollarına devam edeceklerini ve önlerinde Trabzonspor karşılaşmasının olduğunu ifade ederek, “Hazırlıklarımızı yapacağız. En iyi şekilde oraya gidip, istediğimiz sonucu elde edeceğiz” dedi.

Bir gazetecinin ‘Murat Yıldırım’ı oyundan aldınız orta alanı Fenerbahçe’ye kaptırdınız, buna katılıyor musunuz? Yüksek bilet fiyatlarından dolayı tribünler dolmadı, bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?’ sorusuna Bulut, “Murat iyi bir maç oynadı. Sadece Murat’ın oyundan çıkması hücum anlamında biraz daha atak oynamak istediğimizden dolayıydı. Bugün 3-5-2 sisteminde oynadık. Maçı kazanmaya yönelik oynadık. En azından puan almaya yönelik oynadık. Çoğu konuda rakibimizden de üstün olduğumuzu düşünüyorum. Değişikliklerin hepsi maçı çevirmeye, gol atmaya yönelikti. Pozisyonlar bulduk ama gole çeviremedik. Futbolda maalesef bunlar var. Tabi taraftar bizim için çok önemli. Taraftar olmadan, o coşkuyu arkanızda hissetmeden yol alamıyorsunuz. Taraftarımız normalde stadı doldurması gerekirken, maalesef stadımız dolmadı. Nedenlerini hepimiz biliyoruz. Hatalar yapılıyor. Sonuçta hatalardan öğrenmek gerekiyor, bu hataları öğrendiğimizi düşünüyorum” cevabını verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi