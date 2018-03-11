“Taraftar Olmadan Yol Alamıyorsunuz”
Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, “Şampiyon adayı olan bir takıma karşı kalenizde 3-4 pozisyon vermek normal bir şey. İşte rakip bunları gole çeviriyor, siz yeni Süper Lig’e çıkmış bir takım olarak yakaladığınız pozisyonları gole çeviremediğiniz zaman maalesef mağlup ayrılıyorsunuz” dedi.
Sahalarında 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe karşılaşması sonrası açıklamada bulunan Bulut, Fenerbahçe karşısında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maça çok iyi başladık, baskılı oynadık, yeterince pozisyonlara da girdik. İkinci yarı Fenerbahçe’nin kalemizde girdiği sadece iki kez pozisyon vardı. Toplam 3-4 pozisyonda Fenerbahçe 2 gol attı. Biz yakaladığımız pozisyonlarda maalesef istediğimiz o golleri bulamadık. Burada ortaya çıkan kalite farkı; kalite, kaliteli ayaklar olunca kazanıyorsunuz, olmadığında maçı kaybediyorsunuz. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Hücum anlamında neleri daha doğru yapabiliriz, defans anlamında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Şampiyon adayı olan bir takıma karşı kalenizde 3-4 pozisyon vermek normal bir şey. İşte rakip bunları gole çeviriyor, siz yeni Süper Lig’e çıkmış bir takım olarak yakaladığınız pozisyonları gole çeviremediğiniz zaman maalesef mağlup ayrılıyorsunuz” şeklinde konuştu.
Bulut, yollarına devam edeceklerini ve önlerinde Trabzonspor karşılaşmasının olduğunu ifade ederek, “Hazırlıklarımızı yapacağız. En iyi şekilde oraya gidip, istediğimiz sonucu elde edeceğiz” dedi.
Bir gazetecinin ‘Murat Yıldırım’ı oyundan aldınız orta alanı Fenerbahçe’ye kaptırdınız, buna katılıyor musunuz? Yüksek bilet fiyatlarından dolayı tribünler dolmadı, bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?’ sorusuna Bulut, “Murat iyi bir maç oynadı. Sadece Murat’ın oyundan çıkması hücum anlamında biraz daha atak oynamak istediğimizden dolayıydı. Bugün 3-5-2 sisteminde oynadık. Maçı kazanmaya yönelik oynadık. En azından puan almaya yönelik oynadık. Çoğu konuda rakibimizden de üstün olduğumuzu düşünüyorum. Değişikliklerin hepsi maçı çevirmeye, gol atmaya yönelikti. Pozisyonlar bulduk ama gole çeviremedik. Futbolda maalesef bunlar var. Tabi taraftar bizim için çok önemli. Taraftar olmadan, o coşkuyu arkanızda hissetmeden yol alamıyorsunuz. Taraftarımız normalde stadı doldurması gerekirken, maalesef stadımız dolmadı. Nedenlerini hepimiz biliyoruz. Hatalar yapılıyor. Sonuçta hatalardan öğrenmek gerekiyor, bu hataları öğrendiğimizi düşünüyorum” cevabını verdi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Bugün stada gelen Malatyasporlu gözüken Fenerbahçe taraftarlarını Trabzon maçından sonraki iç saha maçında göremeyeceksiniz ve tabi ki bugün stadyumda yerini alamayan gerçek Malatyaspor taraftarlarını da! Adil ve yönetimi,siyasiler güzelce maçları izler tezahüratlarınızı da yaparsınız. Bizler olmadan siz hiçbirşey ifade etmiyorsunuz bugün de bunu net olarak gördük. Bu böyle biline!!!! Adil taraftarlardan özür dilemezsen bundan sonraki maçlara sen ve yönetimin istifa edinceye kadar gelmeyeceğiz.Bu bir maçlık bir öfke değil bu da biline!
Bazi hatalar vardır bir defa yaptınmi bitersin. Bizim yönetimin yaptığı tamda bu. Taraftar bu hatayı unutmaz. Ben yaptım oldu demekle olmuyor bak. Bedava biletlere rağmen stadı dolduramadiginiz gösteriyor ki Malatyaspor maddiyat ile değerlendirilecek sevgi değildir
Acemi , Devamsızlar.
Yeter artık hep dersmi alacaksınız .
Başkan resmen kandırılıyor.
Amatörce iş yapmayın artık.
12 nci adamın sesine kulak verin.
söz adil gevrekte başkan şimdi konuş
Ekstradan stada bir otopark daha yapıldı ve bir nebze olsun çözüm oldu ama otopark ile stad arasında duvar var ve bundan dolayı stada gelen taraftar duvardan atlamak zorunda kalıyor..Bu duvarın kısmen ara ara kaldırılıp geçişler verilmesi gerekiyor
Bedava biletlerde statı doldurmadı. Basın sözcüleri ve Başkan ne diyecek merak ediyoruz h
Yollar berbat oraya statmi yapılır sanki Malatya’da yer kalmadı stat 7 yıl sürdü bu sürede park yerleri ve yollar yapilamazmiydi statta gündüz bile ışıklar yanmadan maç oynanmiyor stat bir çukurun içerisine yapılmış bir sözümde hakeme volkan kale vuruşlarını bir dakikada kullanıyor kalkavan gözlerini yumuyor güvenlik sıfır adam sahaya atlıyor volkanın boynuna sarılıyor iyi ki iyi niyetli kötü niyetli olsa vay volkanın haline bir sözümde kufurbazlara empati yapın size kufretseler ne hissedersiniz bilet ucuz olsa da stat dolsa olmaz mıydı sezon başında bu başarıya ben inanmazdim takımımız iyi yolda bir sözümde golcumuze sahanın her yerinde bunun için yoruluyor ve gol bölgesinde etkisiz kalıyor.
Aynen katılıyorum.
Yönetim hatalarıyla, hatadır olmuş der mac verirsin, ama bu ve buna benzer yönetim hataları önümüzdeki yıllarda takımı küme düşmelere kadar götürür Allah korusun, geçmişte başımıza gelmedimi soluğu amatörde almadık mı?
Hafta basindan beri bir tarafimizi yirtiyoruz be hocam. Nolurdu biriniz kulak verseydinz de su fiyatlar dusurulseydi. Yaziklar olsun ligde kaldik is bitti diyenler haftaya trabzona da yenilirsek genclerbirligini yenemedigmiz zaman dibe demir atariz zor gunler bizi bekliyor. Rehavete kapilmamak lazm
Helal olsun erol Hoca yönetimin hatasını yüzlerine böyle mertçe vurabildiğin için. Maç içinde Adem e 90 dakika dayandığın için de seni ayrıca tebrik ediyorum sabırlı insansın
Vizyonsuz, acemi ve bir o kadar da ballı bir başkanın kafasına göre bir karar almasının bedelini malatyaya fazlasıyla ödeten kulüp başkanıni kutluyorum. Maçtan önce herkes halinden memnundu hani. Malatya için fedakarlık yapılacaktı noldu. Fos mu cıktı. Tv den 90 dakika fener seyircisini dinledik. Şampiyonluk için bastır fener vs. Fener seyircisinin tezahüratı umarim hak edenlere güzel bir uyku verir bu gece. Harika bir yönetim anlayışımız var. Ha bi de şu var. Bu fener diye bu kadar adam geldi. Gençler maçında göreceğiz asıl tokadı Çünkü 2.ligden beri gelen zengin sarışın cefakarlari gençler maçında göremeyeceksiniz. Sizlere mutluluklar…
Bugün güney alt tribün f blokta maçı izledim. taraftar gurubuna bedava güney alt b bloku tahsis etmişler. Bu taraftar grubu d blok taki biletini alan seyirciyi b blok a göndererek d blokta maçı seyrettiler. Bu taraftar grubu d blokta bolca küfür ediyorlar koltuk kırıyorlar. Çünkü nasıl olsa kendileri ceza almayacaklar. Biletini alan seyirci ceza alacak. Bu gruba bedava bilet vermeye yönetim devam etsin.
Yenilginin sorumlusu Adil Gevrek ve bilet fiyatlarını yüksek tutan yönetim kuruludur.Stada giden taraftarın takıma destek vermediğini gördük niye çünkü başkan ve yönetimi bence protesto ettiler.Taraftar stadı doldurmuş olsa hakemler bu kadar rahat maç yönetebilirmiydi.Fenerbahçe bu kadar rahat olurmuydu tabiiki değil.Eline sağlık Adil Gevrek ve yönetimi bundan sonra boş tribünlere oynarsınız son 4 yılda yaptıklarınızı bir kalemde silip attınız başarılarınız çöpe gitti bu akılı size kim verdiyse onu tebrik etmek lazım.
adil gevrek sorumludur bu maglubiyetten
Erol hocamız yönetimin bilet fiyatı konusunda hata yaptığını söylüyor. Hocamız haklı stat dolu olsaydı maçı alırdık.
Acemi yöneticiler her zaman takıma zarar verir. Bu yenilgiye katkı veren adil gevrektir.