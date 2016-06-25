Tarçınlı Süt Mucizesi…

Fazla kilolardan kurtulmak ve özellikle de göbek yağlarını eritmek için, sütten faydalanmaya ne dersiniz? Üstelik tarçın katılarak içilen sütle ayda tam 4 kilo vermeniz mümkün.

Kan şekerlerinin düştüğü ikindi öğünü ve gece yatmadan önce içilecek birer bardak tarçınlı süt, yüzünüzü güldürmeye aday. Ancak ister beyaz ister esmer “sofra şekeri” denilen rafine şekerin günlük hayattan çıkarılması şart.

Vitaminden minerale, proteinden kalsiyuma eşsiz içeriğiyle, en temel gıda maddelerinden süt. Kemikleri güçlendirmesinden tansiyonu düzene sokmaya yardımcı olmasına dek vücuda çok sayıda faydası, bilinenler arasında.

Bir de bilinmeyenler var. İşte onlar da yeni yeni keşfediliyor. Yapılan çalışmalar, sütün mucizevi bir faydasını ortaya çıkardı. Günde 2 bardak süt içerek, fazla kilolarınızdan ve yağlarınızdan kurtulabilirsiniz! Sütün özellikle de tarçın veya tarçın kabuğuyla tüketilmesinin etkiyi artırıyor.

Göbek yağlanmalarına günde 2 bardak süt

Doğduğumuz günden itibaren en temel gıda maddelerinden olma özelliğini taşıyor süt. Vücudumuzun ihtiyacı olan protein, yağ ve karbonhidratı yeterli dozda içeren en değerli vitamin kaynaklarından biri. Üstelik insan vücudu süt proteinini daha iyi kullanıyor.

Sütün yüzde 87’ye yakını ise sudan oluşuyor. Süt, bilinen faydalarının yanı sıra şimdi bir de yeni yeni keşfedilen faydasıyla, rüştünü bu kez “estetik” açıdan ispatlıyor: Bölgesel yağ yakımı! Vücutta kilo artışları bazen vücudun tümüne yayılabildiği gibi bazen de bölgesel olarak birikim yapabiliyor.

Özellikle aşırı stres, karbonhidrat tüketiminin çok olması, protein ve kalsiyum alımının az veya yetersiz olması ayrıca menopoz gibi durumlar da bölgesel kaynaklı kilo artışlarını beraberinde getiriyor. Süt ise, bölgesel yağ yakımı için gerekli üç dengeyi içeriğinde barındırıyor: Kan şekeri dengesi, yeterli protein alımı, yeterli kalsiyum alımı.

Kilo vermede üç dengeye dikkat

Kilo vermede bir denge vardır. Bu denge de karbonhidrat metabolizmasının iyi gitmesi, vücudun yeterli protein alımı ve yeterli kalsiyumun alınması. Bunların hepsine baktığınız zaman, işte bu üç denge sütte mevcuttur. Oysa günlük hayatta yanlış besin seçimleri, karbonhidrattan yoğun beslenme veya dışarıda çok fazla yemek tüketmek gibi nedenler kan şekerini aniden düşürüp yükseltebiliyor.

Gün içinde yaşanan bu ani dalgalanmalar vücut insülinlerini de etkilediği için belli bir süre sonra kilo artışına, karın ve kollarda yağlanmaya yol açıyor. Bugüne dek toplumda kilo vermek için sebze tüketmek algısı bulunuyordu. Hatta tek kuralın bu olduğu düşünülüyordu.

Oysa ki proteinin eksik olduğu beslenme şekillerihem kilo vermeyi zorlaştırıyor hem de ilerleyen dönemlerde kas kayıpları, vitamin-mineral kayıpları gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle protein mutlaka günlük beslenmemizde yer tutmalı. Kalsiyumun yağ attırıcı bir etkisi var. Özellikle bağırsaklardan yağların emilmeden atılmasını sağlıyor.

Bir ayda etkisini göstermeye başlıyor, peki ama nasıl?

Metabolizmada sorun yoksa günde iki bardak süt, bir ay boyunca düzenli tüketildiğinde 2-4 kilo yağ kaybı sağlıyor. Metabolizmada sorun varsa daha az olabiliyor bu kayıp ama illa ki verdiriyor. Metabolik sendromun kadınlarda özellikle kollarda kalınlaşmaya ve göbek bölgesinde “simit” denilen yağlanmalara neden oluyor. Bunun nedeni de hormonal problemlerle ve genetik yapının yanı sıra, biraz insülin dengesinin bozulmasından yani direkt kan şekerlerimizin bozulmasından kaynaklanıyor. Süt tüketimi kan şekerini çok hızlı yükseltmiyor, çok hızlı da düşürmüyor. Yani güzel bir denge sağlıyor. O da yavaş yavaş göbek bölgesini eritmeye başlıyor. Böylece mucizevi içecek olabiliyor bizim için.

Tarçın veya tarçın kabuğuyla tüketin

Sütün tarçın veya tarçın kabuğuyla tüketilmesi etkiyi artırıyor. Tarçın kullanımı, özellikle açlık ve tokluk şekerlerini dengeye sokuyor. 3 gram tarçın, 1 tarçın kabuğuna denk geliyor. Günde toplam bir çay kaşığına denk gelecek şekilde tarçınlı süt tüketimi son derece faydalı. Toplumumuzda laktoz intoleransı olduğu için kişiler “gaz yarattığı” gerekçesiyle sütü hayatlarından tamamen çıkarma yoluna gidiyorlar. Oysa gaz problemi olanlar için laktozsuz sütleri tercih ediyoruz artık. Bu arada sütün dolaptan çıkarıldıktan sonra bir süre oda sıcaklığında olması beklenmesi gerekli. Aksi halde gaz problemine yol açabiliyor.

Kimler süt içimine dikkat etmeli?

– Gaz problemi ve şişkinlik sorunu çok yaşayanlar

– Reflü sorunu olanlar

– Laktozu sindiremeyen vücutlar (laktoz intoleransı) – laktozsuz sütler mevcut

– Taş problemi yaşayanlar

– Protein alımı kısıtlanmış olanlar

Sofra şekerine son; yürüyüş şart

“Sofra şekeri” denilen rafine şeker, sağlık açısından son derece zararlı. Kilo verme çalışmalarını da tam anlamıyla baltalıyor. Sofra şekerinin yanı sıra, şerbetli tatlıların, hazır sütlü tatlıların, pirinç pilavının da tüketilmemesi gerekiyor. Bunları çok fazla tüketip de üstüne süt içtiğimizde bir işimize yaramaz. O sadece birazcık daha nötrleme yapar. Biz ekmeğin diyette olmasını istiyoruz. Günlük en az mutlaka 3 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği tüketilmeli. Spor yapanlarda 6 dilime kadar çıkabilir. Sağlıklı zayıflamada düzenli yürüyüşün de etkisi büyük. Mutlaka hareket edilmesi gerekiyor. Haftada en az 2 kez yürüyüş önemli. Yürüyüş bandı da fayda sağlıyor.