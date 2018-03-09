Tatlı Arguvan’da İncelemelerde Bulundu

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Arguvan’da incelemelerde bulundu.

Tatlı, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği ilçede Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Tatlı’yı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hafız İmer karşıladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yay’dan Arguvan’ın eğitim durumu hakkında bilgi alan Tatlı, “Eğitimin bir amacı da toplumu benimseyen ve değerlerine saygı duyan nesiller yetiştirmektir.” dedi.

Tatlı (aşağıdaki fotoğrafta makamda oturan), daha sonra gençlik merkezinde incelemelerde bulundu.

AA