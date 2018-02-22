Tavşan Peter
Yaramaz tavşan Peter ve arkadaşı, boş bir kır evini sahiplenmişlerdir. Eve yerleşen kahramanlar günlerini gün etmekte ve sakin bir hayat sürmektedir. Ancak bu durum, suratsız Bay McGregor’un ortaya çıkmasıyla değişir. İmha işi için gelmiş olan Bay McGregor ile sevimli kahramanlarımız arasında büyük bir çatışma başlar. Bu süreçte işin içine hayvansever Bea de dahil olur…
Yönetmen: Will Gluck
Oyuncular:
Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill, Emma Louise Saunders, Bernardo Santos
Tür: Aile, Komedi
Yapım Yılı: 2017 (93 dk)
Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma
Senaryo: Will Gluck, Rob Lieber
Yapımcı Firma: Sony Pictures Animation
Yapım Ülkesi: İngiltere, Avustralya, ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: Peter Rabbit
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