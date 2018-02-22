Yaramaz tavşan Peter ve arkadaşı, boş bir kır evini sahiplenmişlerdir. Eve yerleşen kahramanlar günlerini gün etmekte ve sakin bir hayat sürmektedir. Ancak bu durum, suratsız Bay McGregor’un ortaya çıkmasıyla değişir. İmha işi için gelmiş olan Bay McGregor ile sevimli kahramanlarımız arasında büyük bir çatışma başlar. Bu süreçte işin içine hayvansever Bea de dahil olur…

Yönetmen: Will Gluck

Oyuncular:

Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill, Emma Louise Saunders, Bernardo Santos

Tür: Aile, Komedi

Yapım Yılı: 2017 (93 dk)

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma

Senaryo: Will Gluck, Rob Lieber

Yapımcı Firma: Sony Pictures Animation

Yapım Ülkesi: İngiltere, Avustralya, ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Peter Rabbit

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