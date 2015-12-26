”Tebligat Yeri”ne Düzeltme..

CHP Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, Sayıştay denetçilerinin İnönü Üniversitesi ile ilgili denetim raporunu, Belediye Başkanı’nın makamında tebliğ ettikleri yolundaki açıklamasını Malatyahaber.com’dan öğrenen Belediye’den “doğru değil” yanıtı gelirken, Kılıç da yeni bir açıklama yaptı. Kılıç, belediye başkanı Cemal Akın’ın kendisini aradığını ve tebligatın “makam odasında yapılmadığını” söylediğini bildirdi..

BELEDİYENİN AÇIKLAMASI..

Milletvekili Kılıç’ın açıklamasının Malatyahaber.com’da yayınlanması ile “tebligat” konusundan Belediye Başkanı Cemal Akın’ın haberdar olduğu bildirilirken, Belediye’den bu konuda yapılan açıklamada da şöyle denildi:

“Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç, medyaya yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştay denetçilerinin, İnönü Üniversitesi yönetimine ve saymanlığına yönelttikleri soruları üniversitenin bütçe daire başkanına Malatya Belediye Başkanı H. Cemal Akının makam odasında tebliğ ettiği yönündeki iddiası gerçekle örtüşmemektedir.

Sayıştay denetçileri İnönü Üniversitesi ile eş zamanlı olarak Malatya Belediyesini de denetlemiş, belediyenin denetimi süresince Sayıştay denetçilerine de, her denetçiye olduğu gibi Malatya Belediye binası içinde bir çalışma odası tahsis edilmiştir.

Malatya Milletvekili Muharrem Kılıçın yazılı açıklamasının elektronik medya ortamında yayınlanmasından sonra, Malatya Belediye Başkanı H. Cemal Akın, Kılıçı telefonla aramış, Kılıça açıklamasındaki bilginin doğru olmadığını iletmiş ve temelsiz bu bilginin hangi kaynaktan edinildiğini sormuştur. Kılıç, bu bilgiyi İnönü Üniversitesi yetkililerinden aldığını belirtmiş, kendisine iletilen bilginin yanlışlığını düzeltecek ikinci bir açıklamayı yapacağını söylemiş, bu görüşmenin hemen ardından sözkonusu yanlışı düzelten açıklamayı yapmıştır.

Belediye Başkanı H. Cemal Akın, daha sonra İnönü Üniversitesi Bütçe Daire Başkan Yardımcısı ile görüşmüş, Bütçe Daire Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Muharrem Kılıçın sözkonusu iddiasının doğru olmadığını, Sayıştay denetçisinden tebliğatı kendisinin aldığını, fakat sözkonusu tebliğatı başkanlık makam odasında veya belediye başkanının bulunduğu herhangi bir ortamda değil, Sayıştay denetçisinin çalışma odasında aldığını beyan etmiştir.

Belediye Başkanı H. Cemal Akın, daha sonra İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Reşat Özkan ile görüşmüş, Milletvekili Muharrem Kılıçın açıklamasındaki temelsiz iddiasının nereden kaynaklandığını sormuş, Genel Sekreter Özkan, Kılıçın açıklamasını okuduğunu ve sözkonusu iddianın doğru olmadığını kendisinin Muharrem Kılıçı arayarak bu durumu ilettiğini söylemiştir.

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla bu açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.”

KILIÇ’TAN YENİ AÇIKLAMA..

Bu arada, milletvekili Kılıç da, ilk açıklamasını öğrenen belediye başkanı Akın’ın kendisini aradığını ve bu tebligatın odasında yapılmadığını söylediğini belirttikten sonra şöyle dedi:

“19.08.2005 günü yapmış olduğum basın açıklamasında Sayıştay denetçilerinin Malatya İnönü Üniversitesi hakkında yapmış oldukları inceleme sonucundaki soru metinlerini üniversite yetkilisine Malatya Belediye Başkanının makam odasında verildiği belirtilmiştir. Sayın Belediye Başkanımız beni arayarak tebliğin makam odasında yapılmadığını belirtmiştir. Yapmış olduğum incelemede Sayıştay denetçileri, İnönü Üniversitesi Bütçe Daire Başkan Yardımcısı Sayın Nuray Tunca’yı Malatya Belediyesine çağırarak evrakı kendisine Malatya Belediyesi’nde tevdi etmişlerdir.

Burada önemli olan evrakın Malatya Belediyesi’nin makam odasında veya başka bir odasında verildiği değil, inceleme yapılan kurumun dışında başka bir yerde tebliğin yapılmış olmasıdır. Üç ay kadar İnönü Üniversitesi’nde görev yapan denetmenlerin denetim sonucunda sorularını da İnönü Üniversitesi’nde vermeleri veya postayla tebliğ yapmaları gerekirdi. Zaten bu tebliğ şeklinin Sayın Malatya Belediye Başkanımızla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu nedenle yapılan açıklamada sayın Malatya Belediyesini töhmet altında bırakmaya yönelik bir durum söz konusu değildir. Bizim açıklamamız denetim yapan devlet görevlilerinin görevlerini yaparken yaptıkları görevin sorumluluğu ve yargı bilinci içinde hareket etmeleri gerektiğini vurgulamaya yöneliktir..”