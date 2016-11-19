“Tecavüzü Meşrulaştıramazsınız!.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Kadın kolları, AKP’li milletvekilleri tarafından Meclise sunulan ve cinsel istismara uğrayan birey ile failin evlenmesi durumunda, failin cezasının geri bırakılması veya ertelenmesini içeren yasa teklifine tepki gösterdi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer, bu yasanın ahlaka ve toplum vicdanına aykırı olduğunu söyledi.

Tuncer’in açıklaması şöyle:

“Bir gün önce gece vakti AKP milletvekillerince verilen Cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi halinde cinsel istismar suçlusunun affedilmesine olanak sağlayacak yasa önergesini protesto ediyoruz. Bu önerge ile tecavüz suçlularının aklanmasının önü açılmakta, taciz ve tecavüz meşrulaştırmaya çalışılmaktadır.

Bu önerge yasalaşırsa tecavüzcüyü ödüllendireceksiniz. AKP’nin bu önergesi çocuk cinsel istismarı başta olmak üzere, zorla erken evlendirmelerinin önünü açacaktır.

Bu önerge Çocuk istismarını yasal hale getirmesinin yanında imam nikahı denen uygulamayı da yasal hale getiriyor. Cumhuriyet döneminde Türk kadınının elde ettiği haklar AKP döneminde göz göre göre eritiliyor.

Yasalar ahlaka ve toplum vicdanına aykırı olamaz. Bu öneriyi savunanlar geleneklerimizde olduğunu söyleyerek ahlaksızlığı meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

Yasa önergesinde, “Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanması geri bırakılıyor.” denmektedir. Cinsel istismar suçunu işleyenin güç ve nüfuz kullanarak mağdur ve ailesini etki altına almasını nasıl önleyeceksiniz.

Düşünsenize; vücudunuzda, aklınızda, yüreğinizde kara bir leke bırakan adamla evlenmek zorunda kalacaksınız. Bu ahlakla, vicdanla açıklanabilir bir durum değilken yasa ile meşru bir hale getiremezsiniz.

Bu yasa önerisi ahlaka, kadın haklarına, çocuk haklarına, evrensel hukuka ve cumhuriyet kadınının kazanımlarına aykırıdır.

Bu nedenlerle tecavüzü meşrulaştıran AKP önergesine hayır diyoruz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız.

Tecavüzü meşrulaştıramazsınız.”

malatyahaber.com- iha