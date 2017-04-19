Türkiye Spor Yazarları Derneği Malatya Temsilciliği ve İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu (BESYO) ile birlikte düzenlenen “Tecrübe Konuşuyor” paneline konuk olan başarılı spor spikeri Cüneyt Kıran, “Bir iğne de kendimize batıralım. Ben aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinin başkan yardımcısıyım. Spor medyası, bence bu topluma hak ettiğini veremiyor. Bu acı ve ağır bir eleştiri. Ama bizim bununla yüzleşmemiz gerekiyor” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in de katıldığı “Tecrübe Konuşuyor” paneli İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda yapıldı. Hülya Bingöl’ün moderatörlüğünü yaptığı panele Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor maçını anlatmak üzere Malatya’ya gelen TRT’nin başarılı spor spikeri Cüneyt Kıran ve Malatyaspor eski yöneticisi Ali Cengiz konuşmacı olarak katıldı. BESYO ve İletişim Fakültesi öğrencilerinin katıldığı ve ayakta izlenen etkinlikte, deneyimli sunucu Cüneyt Kıran, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

“Üniversitemizde böyle bir etkinlik düzenlenmesi bizi mutlu etti”

Panelin açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kızılay, TSYD Malatya Temsilciliği ile BESYO’nun işbirliğinde böyle bir panelin Üniversitemizde yapılmasını memnunlukla karşıladığını belirterek “Tecrübe konuşuyor panelinin konuşmacılarına başarılar diliyorum. Üniversitemizde böyle bir program beni mutlu etti. Mardin Rektörler toplantısına gidecektim, bu programı bekledim. Ayrıca size bir müjdem var BESYO artık Spor Bilimleri Fakültesi olacak teklifimiz YÖK’çe kabul edildi. Sizler Fakülte mezunu olacaksınız” dedi.

“Gençlerimiz sahip çıkmalı”

Paneli bir süre izleyen ve kısa bir konuşma yapan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek; “Öncelikle çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ben gençlerimize öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şehrimizin gerçekten marka değeri olan Yeni Malatyasporumuza, özellikle sahip çıkmalılar. BBu tür programlara bizlerde, Yeni Malatyaspor yönetim olarak katılmaya destek vermeye çalışıyoruz. Ben bugün buraya gelip bu programa katılan katılımcılara, Sayın Cüneyt Kıran’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Burada bulunmaktan çok mutlu oldum”

Panelde konuşan TRT’nin başarılı spor spikeri Cüneyt Kıran konuşmasına başlarken; kendi özgeçmişi hakkında kısa bilgiler vererek; “Aslında bu toplantının en önemli unsuru sizlersiniz çocuklar. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Pek çok şampiyonaya katıldım, ancak amatör spor dallarına da ayrıca bir ilgim var. Buraya Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor müsabakasını anlatmak üzere, aslında gelmiş bulunmaktayım. TRT spor ekranlarından anlatacağım. Akşam da İstanbul’a doğru yola çıkacağım ama bu arada bu organizasyonun sığlığı içerisinde, burada yer almaktan dolayı çok mutlu olduğumu bir kez daha belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

“Spor spikerliği çok eskiye dayanıyor”

Spor spikerliği hakkında bize çeşitli açıklamalar yapan Kıran; “Tabi spor spikerliğinin geçmişi Türkiye’de çok eskiye dayanıyor. Radyondan futbol karşılaşmalarının anlatılmasıyla birlikte, üstadımız Halit Kıvanç bu işin öncülerinden birisi olmuştur. Orhan Ayhan abimiz vardı. O dönemlere kadar dayanan bir geçmişi var. Pek çok isim sayabiliriz daha. Ama 1990’lı yıllarda özel kanalların kurulmasıyla birlikte, spor spikerliği de önem kazandı. Birde ben bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum, ben mesela iktisat mezunuyum. Önemli spor spikerlerimizden Levent Özçelik Hukuk Fakültesi mezunudur. Yani bu meslek, okuduğunuz bölümle alakalı değil pek fazla. Bu iş okulda öğrenilebilmesi pek mümkün olmayan bir alandır. Farklı bir takım özelliklere ihtiyaç duyar. Baktığımızda yeni spor spikerlerimiz yetiştirilmesinde, maalesef çeşitli zorluklar yaşanmaktadır. Spor spikerliği tabii ki gelişmekte, ilerlemekte. Ülkemizin genç nüfusu çok fazla. Onlardan gelen talep anlatım tarzıyla olsun, değişik beklentilerle olsun, spor spikerliğini yönlendirmekte. Yani bugün 70’li, 80’li, 90’lı yılların maçlarını dinlediğinizde spor spikerliği yapmış o dönemin büyüklerinin, aslında bugünkü anlatıma göre ne kadar farklı bir anlatım tarzına sahip olduğunu, sizde görebilirsiniz. Daha düşük tempoda, belki daha özel, ama artık günümüzde Türkiye nüfusunun genç nüfusunun getirdiği sonuç olarak, anlatım tarzının değişmesi yönünde bir talep de var. Bugün bunlar yansımış durumda. Pek çok sorunlarımız var aslında spor spikerleri olarak, ancak bunlarda yavaş yavaş düzeltilmeye çalışılıyor. Özellikle TRT kurumunun son dönemlerde attığı adımlar, daha rahat ortamlarda çalışmamızı sağladı. Yapılan Yeni Stadyumlar çok daha iyi anlatım pozisyonları, sunuyor bize. Dediğim gibi aslında bu çok geniş kapsamlı bir konu. Bu kadarıyla toparlıyorum” şeklinde konuştu.

Panelde maç anlattı

BESYO öğrencilerinin isteği üzerine Radyodan ve Televizyondan nasıl canlı maç anlatımı yapıldığını canlandırdığı milli maç anlatımıyla sunan Kıran izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Daha çok söyleşi havasında geçen etkinliğin sonunda BESYO Müdürü Cemal Gündoğdu Cüneyt Kıran ve Ali Cengiz’e plaket verirken, TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner’de 54. Yaşını geride bırakan TSYD Genel Başkan Oğuz Tongsir’in selamlarını ileterek, bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirterek, özel olarak hazırlanmış kayısı hediye etti.

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