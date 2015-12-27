Teknopark İçin Toplantı

Malatya Teknoloji Geliştirme Projesi’nin yürütülmesi amacıyla kurulacak şirket için Vali Ulvi Saran başkanlığında bir toplantı yapıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi karşısındaki bir alanda kurulması kararlaştırılan Teknopark ve bu projeyi yürütecek şirket için yapılan toplantıya ilişkin Valilikten şu açıklama yapıldı:

“İlimizde Teknoparkın kurulması için somut adımlar atılıyor. Malatya Teknoloji Geliştirme Projesinin yürütülmesi amacıyla kurulacak şirket için bu gün Vali Doç.Dr. Ulvi Saran Başkanlığında Belediyemiz, İnönü Üniversitemiz, İl Özel İdaresi, TSO, Ticaret Borsası, 1 nci Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Malatyalı sanayicilerimizin (GAP Tekstil ve MİMSAN) katılımı ile bir toplantı yapıldı.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız, Üniversitemiz, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sanayicilerimizin uyum ve işbirliğinin sergilendiği toplantı sonucu şirketin kurulması kararlaştırılmış olup, 400 dönüm arazi üzerinde Malatya Teknopark faaliyete geçirilecektir.”