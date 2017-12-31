Tekvando Malatya İl Seçmeleri Yapıldı
Malatya’da Tekvando Federasyonu tarafından Türkiye Tekvando Şampiyonası’na katılacak sporcuları belirlemek amacıyla düzenlenen il müsabakaları sona erdi.
Tekvando Federasyonunun 2017-2018 yılı faaliyet programı kapsamında, Battalgazi Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada gençler ile büyük erkekler ve bayanlar kategorisinde 300 sporcu yarıştı.
Şampiyonada, genç erkelerde 45 kiloda Caner Gül, 48 kiloda Ali Demir, 51 kiloda İsmail Hakkı Şen, 55 kiloda Alperen Menekşe, 59 kiloda Eren Güler, 63 kiloda Melih Mirza Aydoğan, 68 kiloda Safa Tunç ve +78 kiloda Ömer Çetin birincilik elde etti.
Genç kızlarda, 42 kiloda Esila Öztop, 44 kiloda İlayda Yıldız, 46 kiloda Goncagül Aydın, 49 kiloda Esra Güneş, 52 kiloda Siyabe Nur Özdemir, 55 kiloda Zülal Türk, 59 kiloda Yağmur Tunç, 63 kiloda Meryem Çakır, 68 kiloda Ayşegül Kaya ve +68 kiloda Nazlıcan Atlı birincilik elde etti.
Büyük erkekler 54 kiloda Talha Şengönül, 58 kiloda Fatih Ahmet Gürdal, 63 kiloda Ali Karadoğan, 68 kiloda Batuhan taşçı, 74 kiloda Cihan Başak, 80 kiloda Ebubekir Sıddık Parlak, 87 kiloda İbrahim Menekşe ve +87 kiloda Hüseyin Koç birincilik elde etti.
Büyük bayanlarda 46 kiloda İlayda Yıldız, 49 kiloda Nazlı Yaylacı, 53 kiloda Sevda İçli, 57 kiloda Özlem Karakoç, 62 kiloda Meryem Çakır, 67 kiloda Hilal Sağır, 73 kiloda Nur Fahriye Erbey ve +73 kiloda Şuheda Kadıoğlu birincilik elde etti.
Gençlerde kilolarında birinci olan sporcular 10-14 Ocak’ta, büyüklerde kilolarında birinci olan sporcular 24-28 Ocak’ta Antalya’da yapılacak Türkiye Tekvando Şampiyonasına katılacak.
Tekvando Malatya İl Temsilcisi Nurettin Uçar, Türkiye Tekvando Şampiyonası’na katılacak sporcuları belirlemek amacıyla genç ve büyük erkek ile kadınlarda il seçmeleri müsabakaları düzenlediklerini belirtti.
Uçar, Malatya’yı en iyi şekilde temsil edecek takımı oluşturduklarını kaydetti.
AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com