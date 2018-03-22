Tekvando Yıldızlar İl Şampiyonası
Okullar Arası Yıldız Erkek ve Bayan Tekvando İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi.
Battalgazi Spor Salonu’nda 82 erkek, 55 bayan sporcunun katılımıyla düzenlenen müsabakalarda, sporcular Altın Madalya için birbiriyle kıyasıya mücadele etti.
Kilolarında birinci olan sporcular şunlar:
ERKEKLER: birinci olan spor şunlar 33 kilo Hasan ayaz,37 kilo Ertuğrul Özen, 41 kilo Yusuf Zaif,45 kilo Berat Yılmaz, 49 kilo Canpolat Özer, 53 kilo Tarık Sağır, 57 kilo Burak Alataş, 61 kilo Abdulsamed Aydemir,65 kilo Ali Hamza Koç, +65 kilo Mustafa Çolakoğlu.
BAYANLAR: 29 kilo Şuhede Yıldız, 33 kilo Ceren Güneş, 37 kilo Kardelen Kavak, 41 kilo Şenay Akgül, 44 kilo Nurcan Tan, 47 kilo Halime Neslihan Kılıç, 51 kilo Didar Menekşe, 55 kilo Ayca Aslan, 59 kilo Zehra Hiranur Gültekin, +59 kilo Sevim Esengül Toksöz.
Takım halinde dereceye giren okullar şunlar:
ERKEKLER: Şehit Zekariya Bitmez İmam Hatip Orta Okulu 16 puan birinci, Atatürk Orta Okulu 8 puan ikinci, Şehit Fuat Bozkurt Orta Okulu 7 pun üçüncü.
BAYANLAR: Necatibey Orta Okulu 16 puan birinci, Turkiyem Orta Okulu 14 puan ikinci, Cengiz Topel Orta Okulu 14 puan üçüncü.
Kilolarında dereceye giren sporcular, 4 Mayıs’ta Adıyaman’da gerçekleştirilecek olan okullar arası Yıldızlar Grup müsabakalarına katılacak.
Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara, madalya ve başarı belgeleri, Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Kuzucu, Tekvando İl Temsilcisi Nurettin Uçar ve antrenörler tarafından verildi.
AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com