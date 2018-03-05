Telefon Hırsızları Tutuklandı

Malatya’da bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının 2 şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay; Taştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir telefoncu dükkanına girilerek içerisindeki malzemelerin çalınması üzerine, Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince yapılan çalışma ve araştırmada olayın şüphelileri olarak M.D. ve E.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şubesi’ndeki işlemlerin ardından Adliye’ye sevk edilen her iki şüpheli de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com