Tepehan ve Arguçay’a Yeni Su Hattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü Pütürge İlçesi Tepehan ve Arguçay Mahallelerinde 8 bin metrelik içmesuyu hattı inşa ediyor.

Tepehan Muhtarı Ekrem Şenatlı, çalışmalarla ilgili olarak “Tepehan ve Arguçay Mahallemizin suyu çok yetersizdi. Şu anda 8.000 metrelik içmesuyu şebeke hattı yapılıyor. Bunun yanı sıra 2 adet su deposu yapılacak. Bu çalışmalar yapıldığı takdirde Arguçay rahatlayacak. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a ve Genel Müdürümüz Doç. Dr. Özgür Özdemir’e teşekkür ediyoruz.” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir de, “Şehrimizin merkez ve 11 ilçesinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ulaşamadığımız ilçe, mahalle, mezra kalmaması için titiz çalışmalar yapıyoruz. Pütürge ilçemizin merkezindeki altyapı çalışmalarımızı tamamlamıştık. Pütürge genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız kapsamında Tepehan ve Arguçay Mahallelerinde 8 bin metrelik içmesuyu hattı inşa ediyoruz. Çalışmalarımızla mahallelerimiz için 2 adet su deposu inşa edeceğiz. Arguçay mahallemizin arazi şartları çok çetin. Bu zorlu şartlara rağmen ekip arkadaşlarımız dağ, tepe ayrımı yapmaksızın, Arguçay’a temiz içmesuyu ulaştırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor. Malatya genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com