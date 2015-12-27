Teröre Tepki

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Bölgesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepkiler sürüyor. CHP milletvekili Veli Ağbaba ve Malatya Barosu birer açıklamayla saldırıyı kınadılar.

AĞBABA’NIN TEPKİSİ..

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hakkari Dağlıca’da meydana gelen terör saldırısı sonrası 8 askerin şehit olmasının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı.



Ağbaba, mesajında “Sabah saatlerinde Hakkari ,Yüksekova, Dağlıca bölgesinde meydana gelen terör saldırısı sonrası 8 askerin şehit düştüğü haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehit askerlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, saldırıda yaralan 16 askerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.



CHP..

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz da yayınladığı mesajda şöyle dedi:



“Bu gün sabah saatlerinde Hakkari Yüksekova Dağlıca Bölgesinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda 8 askerimizin şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine , yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.”



BARO..

Baro tarafından yapılan açıklama da şöyle ;



“19 Haziran 2012 Salı günü Hakkari’nin Çukurca İlçesi Dağlıca bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili olarak:

Bu eylemleri yapanları, meşru dil ve yöntemleri kullanmak yerine şiddete başvuranları; Yaşama hakkı başta olmak üzere diğer bütün hak ve özgürlükleri yok sayanları, Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü konusunda toplumda var olan mutabakatı şiddete başvurarak sabote edenleri, Barış içerisinde ve özgürce bir arada yaşamak isteyen halkımızı karşı karşıya getirenleri, Ülke bütünlüğüne, Türk-Kürt kardeşliğine zarar verenleri nefretle kınıyoruz. Tüm halkımızı ve dünyayı bir insanlık suçu olan teröre karşı durmaya ve kesin biçimde tavır almaya davet ediyor; Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz.”



ESOB..

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin de, 8 askerin şehit ve 16 askerin de yaralanması ile sonuçlanan bölücü terör örgütü saldırısı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Devletimiz ve hükümetimiz artık gerekeni yapmalı ve bu acıyı milletimize yaşatanlardan ve destekçilerinden gereken hesabı sormalıdır” dedi.



Keskin mesajında, “Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Bölgesi’nde gerçekleştirilen bölücü terör örgütü saldırısını esnaf ve sanatkar camiası olarak şiddetle kınıyoruz.



Bölücü terör örgütü bilmelidir ki, bu saldırılar milletimizi yıldıramayacaktır. Bu saldırılar, milletimizin kardeşlik bağlarını, birlik ve beraberliğini asla bozamayacaktır. Ancak, devletimiz ve hükümetimiz artık gerekeni yapmalı ve bu acıyı milletimize yaşatanlardan ve destekçilerinden gereken hesabı sormalıdır. Esnaf ve sanatkar camiası olarak, 8 şehidimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz” dedi.



EĞİTİM-İŞ..

Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Feyzullah Çelik de, bir açıklama yaparak “Hakkari’nin Dağlıca kesiminde, teröristlerle çıkan çatışmada 8 askerimizin şehit olması, 16 askerimizin yaralanması tüm ulusumuz gibi bizleri de yasa boğmuştur.



Terörü kendilerine araç edinenler, siyasal iktidarın ödün veren tavrından güç alarak, ırkçı ve bölücü açılımlarını kan dökerek gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bütün bunlar olurken siyasal iktidarın boş sözleri, terörü ortadan kaldırmaya yönelik adımları atıp atmadığı konusundaki şüphelerimizi artırmaktadır.



Bugün ulusumuzun birliği ve ulusal bütünlüğümüz çok ciddi bir tehdit altındadır. Ulusumuz bir iç çatışmaya doğru sürüklenmekte; emperyalist güçlerin desteğini arkasına alan terör örgütü hedeflerini, neredeyse iktidar eliyle hayata geçirmeye çalışmaktadır. Amacı Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını ortadan kaldırmak, ulusal kimliğimizi silmek, yurt ve ulus bütünlüğümüzü bölerek kardeş kavgası yaratmak olan terör örgütü bizden teslim olmamızı, boyun eğmemizi istemektedir. Türk ulusu bu oyuna asla düşmeyecektir.



Siyasal iktidar, terörün çözümünde, ABD ve AB güdümlü çözümlerden medet ummak yerine, ulusal politikalar üretmeli ve bunların sürekliliğini sağlamalıdır. Unutulmasın ki, teröre destek veren ve göz yumanlar, en az uygulayıcıları kadar suçludur. Ülkemizi yönetenleri, gelişmeler karşısında ödünsüz ve net bir duruş sergilemeye; bu alçakça saldırıları düzenleyenlere cesaret vermekten sakınmaya davet ediyoruz.



Eğitim-İş olarak; terörü bir kez daha lanetliyor ve kınıyor; şehitlerimize rahmet, acılı ailelerine, ulusumuza sabır ve başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.”dedi.