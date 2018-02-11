Teröristler Sivilleri Kalkan Olarak Kullanıp Saldırmış

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de köyleri teröristlerden arındırmaya devam ederken, 9 askerin şehit düştüğü çatışmada PYD/PKK’lı teröristlerin sivilleri kullanarak saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

AA muhabirinin bölgedeki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, PYD/PKK’lı teröristler zaman zaman sivilleri kullanarak saldırılar düzenliyor.

Güvenlik kaynakları, n 2’si helikopter pilotu olmak üzere toplam 11 askerin şehit düştüğü harekat bölgesinde PYD/PKK’lı teröristlerin içinde çocukların da bulunduğu sivil grubu kullanarak saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Saldırı anıyla ilgili bilgi veren güvenlik kaynakları, teröristlerden arındırılan bir köyün yakınındaki 1027 rakımlı tepeyi tutan komando birliklerine öğle saatlerinde 70-80 kişilik sivil grubun yaklaşması üzerine askerlerin havaya uyarı atışı yaptığını, uyarı atışını dikkate almayan kalabalığın ilerleyişini sürdürmesi üzerine 16 kişilik komando timinin grubu durdurmak amacıyla hareket ettiğini, kalabalığa yaklaşan time sivillerin arasından el bombaları atıldığını, bu sırada köy içinde gizlenen PYD/PKK’lıların silah ve roketlerle saldırıya geçtiğini, ilk temasta 16 kişilik timden 9 askerin şehit düştüğünü, saldırıya müdahaleye giden helikopterin bu sırada kırıma uğradığını ve 2 pilotun şehit olduğunu aktardı.

Sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar

Çatışmanın başlamasının ardından sivillerin kaçarak yeniden köye döndüğü, 40 civarında PYD/PKK’lı teröristin yardıma giden komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer teröristlerin ise kaçtıkları öğrenildi.

Bölgenin birkaç saat sonra tamamen teröristlerden temizlendiğini, köşeye sıkışan PYD/PKK’lıların sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak bu tür saldırılar düzenlediklerini aktaran güvenlik kaynakları, harekatın başından itibaren sivillerin can güvenliğinin korunması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin azami özen gösterdiğini vurguladı.

Öte yandan TSK unsurları, Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla harekat bölgesinde ilerleyişini sürdürürken, ele geçirilen köylerde çok sayıda el yapımı patlayıcı ile tuzaklar bulunduğu, bu patlayıcıların tek tek imha edildiği öğrenildi.

Ankara, AA