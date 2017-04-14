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Malatya Haber -

TFF M.Yeşilyurt’un İtirazını Sonuçlandırmadı Ama..

TFF M.Yeşilyurt’un İtirazını Sonuçlandırmadı Ama..
  • 14.04.2017
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Yeşilyurt Belediyespor’un Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta şampiyon olan Karaköprü Belediyespor’un cezalı oyuncu oynattığı yönünde TFF’ye yaptığı itirazla ilgili herhangi bir sonuç çıkmazken, federasyon Karaköprü’nün 3.lige terfi müsabakası programını açıkladı.

Mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig’de(BAL) 26. hafta sonunda şampiyonluğu kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşatan Yeşilyurt Belediyespor, TFF Tahkim Kurulu’ndan gelecek haberi beklerken, Türkiye Futbol Federasyonu BAL’dan 3. Lig’e terfi müsabaka programlarını yayınladı.

TFF, BAL 2. Grup’ta normal sezonu lider bitiren, Karaköprü Belediyespor’u, 47 Mardinspor ile statüde daha önce olduğu gibi eşleştirdi ve maçın saat, yer ve tarihini ilan etti. 22 Nisan’da Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı’nda saat 15.00’da başlayacak müsabakayı programlayan TFF, böylelikle Yeşilyurt’un itirazını da kabul etmedi.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü, TFF’nin bu açıklamasının ardından adeta sessizliğe büründü. Turuncu yeşilli takımda referandum sonrası radikal kararlar alınarak, yönetim ve teknik heyet değişikliğine gidilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili bilgiler veren spor hukukçuları, TFF’nin Karaköprü- 47 Mardin eşleşmesini açıklayarak, bir nevi Karaköprü’nün şampiyonluğunu tasdiklerini ve bu saatten sonra aksi yönde karar çıkıp finalin eşleşmesinin ya da galibiyet mağlubiyet halinde rakiplerin değişmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

İtirazın dikkate alınması durumunda TFF’nin bu eşleşmenin tarihini açıklamayıp, diğer maçları oynatıp, tahkim kurulunun tavsiyesini bekleyeceğini ve ona göre karar alacağını belirtti.

iha

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Yorumlar
  1. mustafa, dedi ki:
    14 Nisan 2017, 22:02

    Tren,istasyona,ugramadan,mardine,gitti,yeni,uyandiniz,malatya,vekileri,ne,is,yaparlar,sormak,gerekir

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  2. Polat dedi ki:
    14 Nisan 2017, 21:42

    Cok güldüm zavallısız birakin adamlar söke söke şampiyon oldu

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  3. Ozz dedi ki:
    14 Nisan 2017, 21:23

    Atı alan Üsküdarı geçti.Yeşilyurt kendi eliyle kaybetti. inönü Üniversitesi nen oynadığı maçlardan birini aysaydı şimdi Şampiyondu. Yani bugün lerin hesabı nı yapadı.sen Şampiyonluğa oynuyosan her hesabı yapacaksın. yazık oldu.

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