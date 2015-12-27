“Ticaret Etiğine Aykırı”

AKP Milletvekili Ömer Faruk Öz, henüz Malatya kayısısı çıkmamasına rağmen tezgahlarda “Malatya Kayısısı” etiketli ürünlerin yeraldığını, bu durumun Malatya kayısısının marka değerine ve imajına zarar verdiğini bildirdi ve denetim yapılmasını istedi.



Öz’ün konuya ilişkin açıklaması şöyle:



“Kurulduğu günden bu yana meyve bahçeleriyle ünlü olan Malatya ilimiz, ülkemizde ve dünyada kayısı ile özdeşleşmiştir. Malatya denilince akla kayısı, kayısı denilince de dünyanın en güzel kayısı çeşitlerine yüzyıllardır vatanlık eden Malatya gelmektedir. Ekolojik özelliklerinin uygunluğundan; renk, tat, koku ve aroma özellikleriyle dünyanın en ünlü kayısı çeşitleri Malatya’da üretilmektedir.



Türkiye yaş ve kuru kayısı üretiminde dünyada birinci sıradadır. Malatya ise gerek ağaç sayısı gerekse yaş ve kuru kayısı üretim miktarı sadece ülkemizin değil bütün Dünya’nın kayısı üretim merkezi konumundadır. Ülkemizde yaş kayısı üretiminin %60’ı, kuru kayısı üretiminin ise yaklaşık %90’ı Malatya ilinde yapılmaktadır. Malatya’da üretilen yaş kayısıların %90’ı kurutulmakta, kurutulan kayısının da yaklaşık %90-95’i ihraç edilmektedir. Malatya’nın kayısı ihracatı sayesinde ülkemize yıllık ortalama 300 milyon dolar döviz girdisi sağlanmaktadır.



Malatya Kayısısı, üretim ve ihracat oranlarındaki birinciliğinin yanı sıra, dünyanın en lezzetli ve en bilinir marka özelliğine sahiptir. Bu özellikleriyle, her başarılı ürün ve markanın yaşadığı, benzer ürünlerin satışlarını artırma amacıyla yapılan, ürün etiketlerinde taklit sorunuyla karşı karşıyadır. Bu sorunu Malatya Kayısısı sadece iç pazarda değil, yurtdışı pazarlarda da yaşamaktadır. Birçok ülke kayısısı milli gururumuz Malatya Kayısısının ününden yararlanmak amacıyla uluslararası piyasaya Malatya Kayısısı etiketiyle sunulmaktadır.



Malatya’da yaş kayısı hasadı Temmuz ayının başlarından itibaren yapılmasına rağmen, bugün bazı manav, market ve semt pazarı tezgâhlarında Malatya Kayısısı etiketli ürünler yer almaktadır. Türkiye’nin değişik bölgelerinde yetişen kayısılar ile İran’dan ithal edilen sofralık kayısılar, tezgâhlarda Malatya Kayısısı etiketiyle satılmaktadır. Bu durum, Malatya Kayısısını tadanlar tarafından kolayca fark edilmesine karşın, kayısımızın marka değerine ve imajına zarar vermektedir.



Diğer bölgelerde yetişen kayısının piyasaya Malatya Kayısı olarak sürülmesi, ticaret etiğine ve yasalara açıkça aykırıdır. Bu kapsamda, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun (Yeni Hal Kanunu) ilgili maddesi son derece açıktır. Kanunun 13. Maddesinin c) bendinde; “Malın kalitesine, standardına veya gıda güvenilirliğine ilişkin belgelerde ya da künyesinde bilerek değişiklik yapılması, bunların tahrif veya taklit edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi” açıkça yasaklanmıştır.



Bu hususta bütün belediyeleri ve yetkilileri, yetki alanlarındaki Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri ile Bakanlık düzenlemeleri çerçevesinde yaptıkları denetim ve uygulamalarda gösterdikleri hassasiyetleri daha da artırmalarını rica ediyorum.”

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