Tırmanış Şampiyonası Malatya’da

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Gençler, Büyükler Lider Türkiye Şampiyonası’nın ilk ayağı, Malatya‘da başladı.

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Salonu’ndaki tırmanış parkurunda gerçekleştirilen ilk ayağa, 34 ilden 46 erkek ve 20 kadın sporcu katılıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve İnönü Üniversitesi BESYO Öğretim Üyesi Dr. Faruk Akçınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya‘nın spor tırmanışta pilot merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Akçınar, “Katılımın yüksek olduğu bir organizasyona İnönü Üniversitesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a, dekanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Şampiyonanın ilk ayağına 66 sporcunun katıldığını aktaran Akçınar, şunları kaydetti:

“Sporcular, ilk ayağın ardından ikinci ayakta da alacakları derecelere göre ülkemizi yurt dışında temsil edecek. En güzel tarafı da olimpik branş olan spor tırmanış, okul sporlarına da girdi. Tüm okullarda futbol, basketbol, voleybol, atletizm gibi branşlarda yapılan yarışmalar, artık spor tırmanışta da yapılacak. Malatya‘da da 2-3 Mayıs’ta tüm okulların katılımıyla il birinciliği yarışmalarını yapacağız.”

Organizasyonun ilk ayağı, Pazar günü sona erecek.

AA

FOTO: Mehmet GÖRESİYE