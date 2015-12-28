‘Toplum Hekimine Sahip Çıkmalı’

Malatya Tabipler Odası, 29 Mayıs Cuma günü Samsun’da çalıştığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden göğüs cerrahisi uzmanı ve aynı zamanda kendi şehrinde yılın doktoru seçilen Op. Dr.Kamil Furtun için saygı yürüyüşü ve ardından basın açıklaması yaparak taziye mesajları iletti.

Çalıştığı hastanede görev başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor için önce Tabip Odası önünde toplanan doktorlar, daha sonra Soykan Parkı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe yaklaşık olarak iki yüz elli doktor katılırken bazı doktorlar da görev bırakma eyleminde bulundu.

Soykan Parkı önünde toplanan grup adına bir açıklama yapan Malatya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kızılay, öldürülen doktora Allah’tan rahmet dileyerek, “Ailesinin, tabiplerin ve sağlık çalışanlarının yüreği dağlandı mekanı cennet olsun” dedi.

Öldürülen doktorun eşine ve oğluna da taziye ileten Kızılay “Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun. Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Ersin Aydın, Dr. Melike Erdem’le dağlanan yüreğimiz Dr. Kamil Furtun’un da şiddete kurban edilmesi ile bir kez daha dağlanmış, kaygımız artmıştır. 30 yıldır kurtardığı canların bedelini canı ile ödemiştir. Şifa veren ellere kıyılmıştır, bıçak kemiğe dayanmıştır. Hekimlerin, sağlık çalışanlarının işlerini güvenle yapması elzemdir. Her olaydan sonra verilen taziye mesajları yetersizdir. Hekime şiddet konusunda acilen toplumsal bilinç oluşturulması zorunludur. Özünde riskli iş yapan hekimlerimizi; itibarını zedeleyen söylemler, mesnetsiz şikayetler bıktırmıştır” dedi.

Hekimlerin yanlarında koruma görevlisi ile çalıştırmak hekimlik mesleğinin özüne aykırı olduğunu belirten Kızılay, “Sağlıkta şiddeti önlemek için yasal düzenlemeler Meclis açılınca hemen yapılmalı, şiddete sıfır tolerans gösterilmelidir. Yöneticilerimiz ve kanaat önderlerimiz hekimlerin itibarını zedeleyecek söylemlerden vazgeçmeli, medyamız münferit olayları abartılı vermemeli, sağlık haberlerini özenle-uzman görüşü ile vermelidir. Mesnetsiz şikayetler elenmelidir. Toplum canını emanet ettiği hekimine sahip çıkmalıdır. Devlet hekimine güvenle çalışacağı ortamı sağlamalıdır” diyerek sözlerini noktaladı.

SES’TEN TEPKİ..

Bu arada SES Şube Eş Başkanı Zuhal Güler, Samsun’da bir doktorun görevi başında öldürülmesinin ardından isyanda olduklarını söyledi.

Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında ülkece yasta olduklarını belirten Güler, “29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Kamil Furtun uğradığı silahlı saldırı sonucu görevi başında hunharca katledildi. Ersin gibi, Melike gibi ve diğer sağlık emekçileri gibi” dedi.

Daha önce bu tür şiddetler karşısında yetkilileri uyardıklarını ifade eden Güler, “Artık Yeter! dedik. Sağlıkta gün be gün artan şiddete karşı, duymadılar! Acil taleplerimizi ilettik; görmezden geldiler! Türk Ceza Kanunu’na ek maddeler önerdik, yok saydılar! Açıklamalar, eylemler, toplantılar yaptık, Sağlık Bakanlığı’nın önünü aşındırdık, Meclis Komisyonu’nda sunumlar yaptık, dikkate almadılar! Şiddete uğrayan sağlık emekçileri için acil şiddet hattı kurmak zorunda kaldık, önemsemediler” diye konuştu.

Sadece katillerin değil, azmettirenlerin ve önlem almayanların da bu cinayetten sorumlu olduğunu dile getiren Güler, “Sağlıktaki şiddetten ve bu cinayetten sorumlu olanlar, “Ben doktora iğne yaptırmam, doktor bir iğne yapar, adamı felç eder icabında” diyenlerdir. “Doktor efendi dönemi bitti” diyenlerdir, “Doktorların eli hastaların cebinde”, “Doktor efendi mani peşinde” deyip miting meydanlarında vatandaşa sağlıkçıları yuhalatanlardır” ifadelerine yer verdi.

Bugün ülkenin dört bir yanında bulunan bütün sağlık kurumlarında yasta ve isyanda olduklarının altını çizen Güler, “İsyandayız. Çünkü, ülkemizde her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddet olağan bir hal aldı.Sağlık emekçileri olarak sürekli olarak şiddete uğradığımız, dövüldüğümüz, vurulduğumuz hastane binalarına, ASM’lere, TSM’lere ve muayenehanelere girmiyoruz” dedi.

SAĞLIK-SEN TEPKİSİ..

Öte yandan Samsun’da Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Opr. Dr. Kamil Furtun için Sağlık Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl basın açıklaması yaptı.

Samsun’da yaşanan menfur olaydan dolayı tüm sağlık çalışanlarının derin yara aldığını ifade eden Sağlık Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, “Yüreklerimizi dağlayan, sağlık camiası olarak bizleri derinden yaralayan bu vahşice saldırıyı yapanları lanetliyor, en ağır cezayı almaları gerektiğini buradan ifade ediyoruz. Gecesini gündüzünü insanların hayatını kurtarmaya adayan sağlık çalışanlarımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırıların önüne geçilmesi amacıyla Sağlık-Sen olarak çeşitli zamanlarda çözüm önerilerimizi ortaya koymuştuk. Sağlık Bakanlığı ile 2011 yılında başlattığımız ‘Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans’ kampanyasının ardından bir dizi tedbirler alınmasına rağmen şiddetin önüne geçilememiştir” dedi.

Mevcut uygulamaların yeterli olmadığını belirten Başkan Bingöl, şiddeti önleyici ve caydırıcı yüksek hukuk yaptırımlarının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Bingöl, “Sağlık kurumlarımızda hastalarımızın canı nasıl hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza emanetse, sağlık çalışanlarımızın canı da devletimize emanettir. Sağlık çalışanlarımızı mesaisini güven içinde bitirip, evine, ailesine, çocuklarına kavuşmasını sağlamak devletin sorumluluğu altındadır. Maalesef, sağlık çalışanlarımız kendilerini güvende hissetmemektedirler. Bu acı kayıplar başta olmak üzere pek çok nedene bağlı olarak çalışanlarımız tükenmişlik yaşamaktadırlar. Bu olayla bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, güvenlik hastanelerimizin en önemli sorunudur. Malatya Sağlık Sen olarak bir kez daha bu menfur saldırıyı lanetliyoruz, görev şehidimiz Dr. Kamil Furtun’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun” sözlerini kaydetti.