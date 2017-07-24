TÖTM’de Omurga Cerrahi Merkezi Kurulacak

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde omurga cerrahi merkezi kurma noktasında son aşamaya gelindiği bildirildi. Ayrıca son 5 yılda 700’ün üzerinde skolyoz ve kifoz (omurga eğrilikleri) ameliyatı yapıldığı kaydedildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Korkmaz, 2015 te 200, 2016 da 214, 2017 yılının ilk yarısında 100 Skolyoz ve Kifoz ameliyatı (omurga eğrilikleri) yaptıklarını belirterek son 5 yıllık sürede de toplam 700’ün üstünde skolyoz ve kifoz ameliyatı yapıldığını aktardı. Doç. Dr. Korkmaz “Özelden hastanelerin yanı sıra devlet ve tıp fakültesi hastanelerinden gelip ameliyatlarımıza girmek isteyen, omurga cerrahisine merak duyan ortopedist ve beyin cerrahlarını misafir ettik. Omurga Cerrahi Merkezi kurma hazırlıklarımız devam ediyor” dedi.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden hastaların ameliyat için TÖTM’yi tercih ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Korkmaz, kendilerine destek veren üniversite yönetimi ve TÖTM Başhekimliğine teşekkür etti.

Bülten