Trafik Kazalarında 1 Ölü, 11 Yaralı
Sivas Yolu, Çöşnük ve Havalimanı Yolu’nda meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı.
OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Malatya-Sivas Karayolu’nun 45. kilometresinde meydan gelen kazada yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kadın öldü, 4 kişi ise yaralandı.
İstanbul’dan Arguvan’daki bir cenazeye taziyeye gelip geri dönmekte olan Murat Teker yönetimindeki 34 NJ 155 plakalı otomobil, sürücünün kontrolu kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Saniye Teker olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte Şeynaz Teker, Ülkü ve Sıla Gürşem yaralandı. Yaralılar Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI, ELEKTRİK DİREKLERİNE ÇARPTI..
Çöşnük Kavşağı’nda yoldan refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Ön kaportası tamamen direğin içine giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Çevreyolu Çöşnük Kavşağı’nda meydan geldi. M.D. yönetimindeki 01 FU 017 plakalı otomobil de sürücüsünün kontrolunu kaybetmesi sonucunda refuje çıktı. 3 ayrı aydınlatma direğine zarar veren otomobil, son aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi. Büyük hasar gören ve hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü M.D. ağır yaralanarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
KAMYONA ÇARPTI, 6 YARALI
Bu arada, Havaalanı yolu Özal Mahallesi’nde plakası öğrenilemeyen minibüs, önünde seyretmekte olan kamyona arkadan çarptı.Kazada minibüste bulunan Meryem ve Burcu Taşdemir, Büşra, Nazlı ve Miraç Akbaba ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Sivas Yolu’ndaki kaza
Çöşnük’teki kaza
Havalimanı yolundaki kaza
90 MODEL ŞAHİNİ DOĞANI 12 BİNLİRAYA ALMAYA SATMAYA DEVAM EDİN… HATTA BUNU BİRİ YAPTIRIP 12 BİNLİRAYA TEKRAR SATAR…
Haftasonu sanayideki çıraklar mahalle çakalları uçan teneke tofaşlarla tehlike saçıyorlar ve bizim gibi düzgün sürücülere eften püften şeylerle ceza yazan trafikçiler niye bunları denetlemiyorlar sn emniyet müdürüm sn valim bu olaya el koyun lütfen
Ben Bir Vatandaş Olarak Şu Tofaş Şahin Kullananların Araçları Derhal Trafikten Men Edilmelidir Sorumsuz insanların Hataları Yüzünden O Kadar Kişi Can Veriyor .
modifiye tofaşlar derhal trafikten toplattırılmalıdır. yoksa çok kişinin başına bela olacaklar.
Elektrik direği arabadan sağlammış.Yıllarca bizleri tekerlekli tabutlara bindirmişler.
Çöşnük kavşağı ölüm yolu hergün kaza var
Ikıncı kaza yine bir tofaş vakası. Trafikle içli disli olan herkes bilir pazar günü tofaş günü. Denetim denetim denetim başka da birşey demiyorum
Dİkkat edin üç kazada da aşırı hız var.
AYNEN HAKLISIN AMA ŞUDA VAR PANELVAN SANKİ KAMYONUN GELDİĞİNİ GÖRE GÖRE YOLA ÇIKTI GİBİ D GÖRÜNÜYOR
ALLAH ŞİFA VERSİN