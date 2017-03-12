Trafik Kazalarında 1 Ölü, 11 Yaralı

Sivas Yolu, Çöşnük ve Havalimanı Yolu’nda meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı.

OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Malatya-Sivas Karayolu’nun 45. kilometresinde meydan gelen kazada yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kadın öldü, 4 kişi ise yaralandı.

İstanbul’dan Arguvan’daki bir cenazeye taziyeye gelip geri dönmekte olan Murat Teker yönetimindeki 34 NJ 155 plakalı otomobil, sürücünün kontrolu kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Saniye Teker olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte Şeynaz Teker, Ülkü ve Sıla Gürşem yaralandı. Yaralılar Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI, ELEKTRİK DİREKLERİNE ÇARPTI..

Çöşnük Kavşağı’nda yoldan refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Ön kaportası tamamen direğin içine giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Çevreyolu Çöşnük Kavşağı’nda meydan geldi. M.D. yönetimindeki 01 FU 017 plakalı otomobil de sürücüsünün kontrolunu kaybetmesi sonucunda refuje çıktı. 3 ayrı aydınlatma direğine zarar veren otomobil, son aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi. Büyük hasar gören ve hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü M.D. ağır yaralanarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

KAMYONA ÇARPTI, 6 YARALI

Bu arada, Havaalanı yolu Özal Mahallesi’nde plakası öğrenilemeyen minibüs, önünde seyretmekte olan kamyona arkadan çarptı.Kazada minibüste bulunan Meryem ve Burcu Taşdemir, Büşra, Nazlı ve Miraç Akbaba ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Sivas Yolu’ndaki kaza

Çöşnük’teki kaza

Havalimanı yolundaki kaza