Trafik Kazası.. 4 Yaralı
İnönü Caddesi’nde bulunan AVM yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kazada, 34 GR 4416 plakalı otomobil ile 44 S 0078 plakalı minibüs ve 44 FL 372 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Ahmet Uludağ (45), Adil Toy (49), İbrahim (54) ve Gamze Kiyat (24) isimli kişiler yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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