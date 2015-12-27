Trafikte Kavga
Malatya’da yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı şahıs tarafından tartaklanan sürücü, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre otomobiliyle İnönü Caddesi’nde seyreden İbrahim A. (27), otobüs durakları yakınında bir kişiyle yol verme meselesi nedeniyle kavga etti. İsmi öğrenilemeyen sürücünün yumruk atması sonucu burnundan yaralanan İbrahim A., ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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