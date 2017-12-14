Trafikte Tartıştı, Sonra İşyerine Ateş Açtı
-Trafikte tartıştı, işyerine sıktı
Koyunoğlu mahallesinde bir işyerine av tüfeği ile ateş edildi.
Saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayın ihbarı üzerine bölgeye giden Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada, olay yerinden otomobiliyle ayrılan İ.A. adlı şüpheliyi kısa sürede suç aleti ile birlikte yakaladı.
Şüpheli İ.A.’nın dün işyeri sahibi ile trafikte tartıştığı ve bir gün sonra konuşmak için işyerine gittiği, aralarında yeniden tartışma çıkması üzerine aracından aldığı av tüfeği ile işyerine ateş açtığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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