“Trump’un Tweetlerini Resmi Açıklama Olarak Görüyoruz”

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump’ın tweetlerini “resmi açıklama” olarak gördüklerini bildirdi.

Kremli’den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın tweetlerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından okunduğunu açıklayarak, ABD Başkanının tweetlerini resmi açıklama olarak gördüklerini belirtti.

Başkan seçilmeden önceki yıllarda çok verimli bir Twitter kullanıcısı olan Trump, Beyaz Saray’a taşındıktan sonra ise politika ve dünya meseleleri konusundaki görüşlerini dile getirmek için sosyal medya platformunu kullanmaya devam etti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov,”Trump’ın Twitter hesabından yayınlanan her şey Moskova tarafından resmi bildiri olarak algılanıyor” dedi. Peskov, Putin’in Twitter kullanıcısı olmadığını söyleyerek, Devlet Başkanına Twitter’da politikacılar tarafından yapılan resmi açıklamaların yanı sıra Trump’ın Tweetlerinin de bildirildiğini belirtti.

Trump’ın Twitter’daki etkinliği daha önce tartışmalara neden olmuştu. Geçtiğimiz ay Trump’ın İngiliz aşırı sağ grubun Twitter’da paylaştığı İslam karşıtı videosunu kendi hesabından paylaşması İngiltere’de öfkeyle karşılandı ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in tepkisine neden olmuştu.

Moskova, iha