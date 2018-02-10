TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 62 olduğu bildirildi.

Hava harekatı düzenlendi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, dün 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bin 62 oldu.

Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Bir asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarıyla Afrin’in güney batısında girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Nisriyye ve Dükkan köyleri temizlendi

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in Nisriyye Tepesi ile Nisriyye ve Dükkan köylerini terörden arındırdı.

Afrin’deki terör mevzileri topçu birliklerince vuruluyor

Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa’nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK’ya ait obüs toplarıyla vuruluyor.

Ankara, AA