TSO’da Hareketli ve Gergin Günler

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda 1 Nisan’da yapılacak olan seçimler öncesi hareketli günler yaşanırken, Hasan Hüseyin Erkoç başkanlığındaki mevcut oda yönetimine muhalif olan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’yla birlikte hareket eden bir grubun Çarşamba günü toplu halde oda binasına gidip oda yöneticileri ve çalışanlarıyla tartışmaya girmelerinin ardından ertesi gün de her iki taraftan karşılıklı suçlama ve iddialar geldi.

SADIKOĞLU’NUN İDDİALARI

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 1 Nisan’da yapılacak olan seçimlerde seçme ve seçilme hakkı bulunmayan eski üyelere oy kullandırma çalışmaları yapıldığını ileri sürdü.

Bir grup taraftarının Çarşamba akşamı TSO binasına toplu olarak gidip, bazı iddialarla odanın yönetici ve çalışanlarıyla tartıştıkları öne sürülen Sadıkoğlu, bu olayın ertesi günü düzenlediği basın toplantısında, “edep ve saygıyı yitirmeden çalışmalarını sürdürdüklerini, ancak bunun hile ve desiselere rıza gösterecekleri anlamına gelmediğini” söyledi.

iha’nın haberine göre Sadıkoğlu (üstteki fotoğrafta sağdan 2.), Yüksek Seçim Kurulu’na verilmesi gereken listelerin 21 Mart günü saat 17.00 itibariyle verilmediğini öne sürerek, “YSK müdürünün ısrarlı beyanlarına rağmen liste kapatılmamış ve YSK yetkilisine verilmemiştir. Akşam geç saatlerine kadar kapalı kapılar arkasında ikna edilen veya edilmeye çalışan TSO borçlu listesindeki isimlerin ödeme yapmaları devam etmiş ve haksız rekabetle ucuz seçim kazanma taktikleri sürdürülmüştür. TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’un medya mensuplarını dışarı atma ve şantaj girişimleri, görevlerini yapmalarına engel gayretleri kamera kaydıyla elimizde mevcuttur. Yine sıkışan oda genel sekreterleri Abdullah Duran istenilen listelerini teslim edeceğini söyleyerek yazı işlerine yönelmesi esnasında Oda Meclis Başkanı Sami Payza’nın ikazına şahitlik ettik. Yine ticaret sicil numarası bulunan ama vergi dairesi kayıtları silindiğinden seçme ve seçilme hakkı bulunmayan eski üyelere oy kullandırma çalışmaları yapıldığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Yani bunlar ölüye oy kullandırma gayretindedirler. Mevcut MTSO yönetiminin 8 aylık çalışmamızı 8 dakikada çalmak için yapmış olduğu boş ve ucuz gayretlerinin sonucu değiştirmeyeceğini umut ediyoruz. Listelerde gizli saklı eklemeler, oynamalara suçüstü yapılmıştır. Durumu Malatya halkının MTSO seçiminin vicdanına sunuyoruz” diye konuştu.

TSO YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA..

Sadıkoğlu’nun suçladığı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Hasan Hüseyin Erkoç ve Meclis Başkanı Sami Payza MTSO binasında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç (alttaki fotoğrafta sağdan 3.), “Bildiğiniz gibi 1 Nisan’da oda seçimlerimiz olacak. Bu seçimin Malatyamıza ve iş dünyasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. 30 meslek grubunda seçimler yapılacak. Meslek grubunda seçime giren tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum. Tabi bu seçim sürecinde Malatya’ya yakışır, iş dünyasına yakışır bir seçim olmasını can-ı gönülden temenni ediyoruz. İş dünyamız bu noktada duyarlıdır. Ve neticede iş dünyamızın vereceği karara da sonuna kadar saygılıyız. Malatyamız için hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Daha sonra söz alan Malatya TSO Meclis Başkanı Sami Payza (üstteki fotoğrafta sağdan 2.) ise, 1 Nisan’da yapılacak oda seçiminin Malatya esnafına, tüccarına, sanayicisine hayırlı olmasını dileyerek “Seviyeli bir seçim olsun istiyoruz. Biz yıllardır seçime giriyoruz, sizin de takip ettiğiniz gibi bu seçim süreci de seviyeli bir şekilde devam ediyordu. Maalesef dün akşam buraya kalabalık bir şekilde gelen arkadaşlar, burada usulsüz bir şey yapılıyormuş gibi bir algı yönetimi yapmaları ve bu çabanın içerisine girmeleri bizi üzmüştür. Bütün esnaf arkadaşlarımıza, bu arkadaşımız, ‘Gelin borçlarınızı yatırın, oyununuzu kullanın’ diyerek peş peşe mesajlar attı. Borcunu yatırmak üzere gelen arkadaşlarımız, kuyruk oluşması nedeniyle saat 17.00’te kendilerine sıra gelene kadar beklediler. Bu arkadaşımız kalabalık bir grupla gelerek 5’ten sonra ‘para alamazsınız’ dedi. Burada bekleyen arkadaşlarımız ise ‘Saat 15.00’den beri bekliyoruz, bu paramızı yatıracağız’ dedikleri zaman seçim müdürümüz de ‘İçerde olanların kimliklerini toplayalım, bunların ki yatsın ve bundan sonra da kimseyi alamayalım’ dedi. Fakat bu zat döndü, ‘Ben bunu da kabul etmem’ dedi. Burada bulunan arkadaşlarımıza bunun önemli olmadığını ve internet bankacılığından da yatırabileceklerini ifade ettik. Odamızda usulsüz bir şey yapılıyormuş gibi bir hava verme çabası içerisine girdiler. Biz burada her hangi bir gerginliğe meydan vermedik. Buradaki arkadaşlarımıza da rica ettik. Amaç şuydu, ‘siz buraya geliyorsunuz paranızı yatırıyorsunuz, oda para yatırmamıza müsaade etmiyor’ konusuna getirmek istediler, bunu tutturamadıklarında ise ‘para yatırmayın’ dediler. Biz de bu arada arkadaşlarımızı internet bankacılığına yönlendirince, aklı sıra bir kurnazlık edip vergi kaydı olmayan, oda kaydı olmayan birkaç kişi adına para yatırmışlar sanki biz yatırmışız gibi algı oluşturmaya çalıştılar. Biz burada odamızdayız, kimin oda kaydı var, kimin yok biz bunu gayet iyi biliyoruz. Biz bunun acemisi de değiliz. Buradan bakılır, vergi kaydı olan veya olmayanlar seçilir. Böyle bir algı oluşturmak için buna bile tenezzül etmişler. Biz herhangi bir müdahalede bulunmadık ve bu sefer emniyeti çağırdılar. Emniyet ise ‘Biz arandık, olay çıkaracaklar, buraya müdahale edip boşaltacağız’ dedi. Biz de dedik ki ‘Yok, burada esnaf arkadaşlarımız var ve kesin bir müdahale istemiyoruz’. Bunu da ‘bizi polis zoruyla dışarı attılar’ dedirtmek için yaptılar. Bunların böyle bir müdahale şansı yok, bunlar kanun değil ve kanunu da bilmiyorlar. Buradaki arkadaşlarımız sağduyulu davrandılar. Bu konuda Malatya’yı germemek için suç teşkil ettiği halde şikayetçi olmadık. Kendilerini haklı göstermek için 50 kişi ile beraber gidip karakola şikayet ettiler. Biz de Malatya’daki tüccar, esnaf ve sanayicisinden özür dileyerek bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Biz şikayet etmezsek, onlar kendilerine haklı bir durumdaymış gibi göstermek için bunu yapacaklardı. Buraya kameralarla gelip Hasan Başkanın karşısına geçip tartışıyormuş gibi yapıp bir algı oluşturmak istediler. Bu Malatya esnafına yakışmayan bir hareket, buradaki esnaf ve tüccar sağduyuludur. Seçimlerde de kimsenin etkisinde kalmadan istediğini yapabilecek bir kapasitededir” ifadelerini kullandı.

Payza, bir gazetecinin, ‘TSO seçimlerinde muhalif diğer adaylar seçim için reklam ve billboardları kullanıyor, mevcut olan başkan neden bunu yapmıyor’ sorusuna cevap olarak “Bu bir parti seçimi değil, bu bir belediye seçimi değil. Biz burada toplantı başı aylık 1 TL huzur hakkı koyduk, kaldı ki 1 TL ile ayakkabı bile boyanmıyor. Yılda 12 lira eder. Biz neye karşı bu masrafları yapalım. Bizim esnafımız, sanayicimiz, tüccarımız bu billboardlara göre mi oyunu verecek. Bizim bu masraflara girmemiz mümkün değil, biz hiçbir zamanda girmedik.” diye konuştu.

malatyahaber.com- iha