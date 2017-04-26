TÜİK’in 91. Yıldönümü

Vali Mustafa Toprak, Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdür Vekili Tahir Baysal’ı makamında kabul etti.

Müdür Vekili Baysal, Kurumun 91. Kuruluş Yıldönümü ve Türkiye İstatistik Günü vesilesiyle ziyarette bulunduğunu ve kendisini kabulünden dolayı Vali Toprak’a teşekkür etti.

Baysal, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK) 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca çeşitli konularda sayım ve anket düzenlediğini ve sonuçlarını kullanıcılara sunduğunu belirterek Resmi İstatistiğin öneminden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Vali Toprak, Türkiye İstatistik Kurumunun kuruluşundan bu güne kadar kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üreterek ulusal ve uluslararası kullanıcıları ile paylaştığını, üretilen istatistiğin her alanda kullanıldığını ve öneminin arttığını belirterek Baysal’ın nezdinde tüm Bölge Müdürlüğü çalışanlarını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Bülten