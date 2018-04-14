Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci; Suriye’ye düzenlenen sınırlı operasyonla ilgili olarak yaptığı değerlendirme de; “Cumhurbaşkanımızın öngörüsü, siyasi dehası ve bugün gelinen nokta, esasında cumhurbaşkanımızın söylediği, baştan beri ifade ettiği tutumun ne kadar doğru olduğunu göstermesi bakımında da çok çok önemli.”dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Suriye’ye karşı yapılan sınırlı bombalamaya ilişkin değerlendirmesinde; “Bütün Suriye özelinde, esasında orada oyun kurmaya çalışanlarında bu noktada bir kez daha oturup düşünmesi lazım. Biz her zaman şunu ifade ediyorduk, Esed’sız Suriye çok daha iyi ve güzele doğru gidecek. Orada Suriyeli vatandaşların kendi geleceğini belirleme noktasındaki demokratik haklarının kullanılmasına izin verilirse, sağlam bir hukuki düzenleme gerçekleşirse özellikle Suriye’deki bu drama son verme adına gerek Astana süreçleri, gerek diğer noktalardaki Türkiye’nin ifade ettiği çaba ve çalışmaların sonuç vermesi halinde Suriye’nin bir başka olacağına ben inanıyorum. Ama özellikle dünya açısında, dünya insanlığı açısında Doğu Guta’daki drama sessiz kalınmaması, oradaki yapılanların bir anlamda karşılığının verilmesi de doğrusu bir çok noktada olumlu görünüyor.” İfadelerini kaydetti.

Bakan Tüfenkci; “Cumhurbaşkanımızın öngörüsü, siyasi dehası ve bugün gelinen nokta, esasında cumhurbaşkanımızın söylediği, baştan beri ifade ettiği tutumun ne kadar doğru olduğunu göstermesi bakımında da çok çok önemli.” dedi.

-“Tüketici dostu olmaya devam edeceğiz”

Gümrük ve Ticaret Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, Tüketici Hakları Derneği Malatya Şubesi’nin 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programa katıldı.

Mevcut ve oluşması muhtemel sorunlar karşısında tüketicileri koruma adına tedbirler aldıklarını dile getiren Tüfenkci; “Bu kapsamda internette güven damgası protokolünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile imzaladık ve onu da inşallah haziran ayında hayata geçirmiş olacağız. Tüketici esasında örgütlendiği zaman piyasaların gelişmesi, sağlıklı bir şekilde işlemesi noktasında büyük bir görev ifa ediyor. Piyasaları sizler yönlendiriyorsunuz.” Dedi.

Ürün güvenliği noktasında yapılan çalışmaların olumlu yansıdığını belirten Tüfenkci, şunları söyledi; “Baktığımız zaman 2011 yılında bakanlığımızın denetimindeki ürünlerde güvensizlik endeksi yüzde 38,6 iken 2016 itibariyle bu rakam yüzde 2’ye gerilemiştir, 2017’de de bu oranı binde 35’e indirdik. İnşallah sorumluluğumuz altındaki ürünleri denetlemeye ve tüketici dostu olmaya devam edeceğiz. Hatırlayın, geçtiğimiz yıl denetimlerimizi arttırdık ve piramit yapıların üzerine gittik. Kamuoyunun bizim denetimlerle haberdar olduğu Çiftlik Bank gibi piramit satışların, tüketicileri aldatmasına yönelik eylemleri önleme adına rol aldık ve o dolandırıcıları da cumhuriyet savcılarına şikayet ettik, davaların açılmasını sağladık. Bir takım bu dolandırıcılar da tutuklandılar.”

Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Alo 175” telefon hattını hatırlatarak, tüketicilerin herhangi bir konuda şüphe ve şikayeti olduğu zaman bu numarayı araması gerektiğini anlattı.

Tüfenkci, reklam kurulunun da özellikle haksız rekabet ve aldatıcı reklamların önüne geçmek için ciddi anlamda çalıştığını belirterek, bu konuda da şikayette bulunulabileceğini kaydetti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com