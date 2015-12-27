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Malatya Haber -

Tünelde Göçük

Tünelde Göçük
  • 27.12.2015
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Malatya- Darende arasında Kürecik mevkiinde yapımı süren karayolu tünelinde göçük meydana geldiği ve bir işçinin hafif yaralandığı bildirildi.

Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik Kahyalı Köyünde bulunan tünel şantiyesinde Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana gelen göçük sırasında 43 yaşındaki A.K. adlı işçi, sağ omzundan yaralandı. Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırılan A.K. tedavisinden sonra taburcu edildi.

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