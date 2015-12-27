Tünelde Göçük
Malatya- Darende arasında Kürecik mevkiinde yapımı süren karayolu tünelinde göçük meydana geldiği ve bir işçinin hafif yaralandığı bildirildi.
Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik Kahyalı Köyünde bulunan tünel şantiyesinde Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana gelen göçük sırasında 43 yaşındaki A.K. adlı işçi, sağ omzundan yaralandı. Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırılan A.K. tedavisinden sonra taburcu edildi.
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