Türkiye 3’üncüsü Oldu
Malatya Yakınkent Sadiye Ünsalan Teknik ve Meslek Lisesi öğrencisi Caner Aygören, Liseler Arası Türkiye Karate Şampiyonasında 82 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Liseler Arası Türkiye Karate Şampiyonası, 28-30 Nisan tarihlerinde Kahramanmaraş’ta yapıldı. Şampiyonada Malatya’yı temsil eden Yakınkent Sadiye Ünsalan Teknik ve Meslek Lisesi öğrencisi Caner Aygören, 82 kilogramda Türkiye üçüncülüğünü elde etti.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Liseler Arası Türkiye Karate Şampiyonasında 82 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Caner Aygören ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Yeni Malatya Gazetesi
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