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Malatya Haber -

Türkiye 3’üncüsü Oldular

Türkiye 3’üncüsü Oldular
  • 07.05.2017
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Malatya Bayan Sutopu Takımı, Samsun’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Sutopu Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından ilk kez Samsun 19 Mayıs Yüzme Havuzunda düzenlenen şampiyonaya; 6’sı kız olmak üzere 19 takımdan 300 sporcu katıldı. İlk 3 gün klasman maçlarının yapıldığı şampiyonada, sonraki 2 gün ise final karşılaşmaları oynandı.

Malatya Bayan Sutopu Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Sutopu Şampiyonası’nda Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Yeni Malatya Gazetesi

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