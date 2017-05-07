Türkiye 3’üncüsü Oldular
Malatya Bayan Sutopu Takımı, Samsun’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Sutopu Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu.
Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından ilk kez Samsun 19 Mayıs Yüzme Havuzunda düzenlenen şampiyonaya; 6’sı kız olmak üzere 19 takımdan 300 sporcu katıldı. İlk 3 gün klasman maçlarının yapıldığı şampiyonada, sonraki 2 gün ise final karşılaşmaları oynandı.
Malatya Bayan Sutopu Takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Sutopu Şampiyonası’nda Türkiye üçüncülüğünü elde etti.
Yeni Malatya Gazetesi
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